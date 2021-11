Sinds de energiecrisis verduurzamen huiseigenaren massaal hun woning. Stel dat je het benodigde geld even niet hebt of nóg meer in je huis wil investeren, hoe werkt dat dan?

Eerder deze week bleek uit cijfers van De Hypotheker dat in oktober 57 procent meer hypotheken zijn aangevraagd voor het financieren van onder meer isolatie en zonnepanelen dan een jaar eerder. Brancheorganisaties zagen een vergelijkbaar resultaat: maar liefst een verdubbeling in onder meer de vraag naar warmtepompen.

Naast een besparing op de woonlasten, zelfs ná verhoging van de hypotheek, wordt verduurzaming meer en meer gezien als een investering.

Huizen die beter zijn geïsoleerd, zijn 30.000 euro meer waard dan huizen met een slecht energielabel, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Maastricht en Tilburg.

Welke mogelijkheden heb je qua financiering?

Als we even de spaarpot buiten beschouwing laten, kun je op twee manieren verduurzaming financieren: je hypotheek verhogen of een persoonlijke lening aangaan. Je kunt daarvoor terecht bij een reguliere financiële instelling of de gemeente. Veel gemeenten hebben regelingen voor verduurzaming en woningverbetering die door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) worden uitgevoerd. SVn verstrekt in dat geval de lening namens de overheid.

Eerst de hypotheek. Uiteraard is het verstandig om goed in beeld te hebben wat je voor welk bedrag kunt laten doen. Stel, je kunt voor 30.000 euro de vloer, de spouwmuur én het dak isoleren, inclusief je ruiten vervangen door HR++-glas. Dan doe je een aanvraag voor dat bedrag bij je huidige hypotheekverstrekker of een willekeurige tussenpersoon.

"Je doorloopt dan het traject dat je ook hebt doorlopen bij de aankoop van je huis", vertelt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. "Dat betekent dat de inkomens worden getoetst en dat de waarde van je woning vastgesteld moet worden. Soms is een rapport van Calcasa genoeg, maar in veel gevallen is een taxatie van 600 euro nodig. Je betaalt voor hypotheekadvies gemiddeld 2.000 euro. Ook betaal je meestal opnieuw notariskosten."

Voor- en nadelen van het verhogen van je hypotheek

"Die hypotheekkosten zijn een nadeel, maar je kunt ze aftrekken van je belasting", vervolgt de hypotheekdeskundige. "Je kunt ze zelfs meefinancieren."

Door die hoge hypotheekkosten loont het niet om lage leningen via de hypotheek te doen. "Vanaf een bedrag van zo'n 15.000 euro is dat wél interessant vanwege de lage rente", verklaart Lankreijer-Kos.

“Veel banken geven korting op de rente als je het inzet voor verduurzaming.” Marga Lankreijer-Kos, Independer

"Het rentepercentage van dit moment geldt, niet de rente die je al vast hebt staan. En veel banken geven korting op de rente als je het bedrag inzet voor verduurzaming. Stel nou dat je 30.000 euro leent tegen een rente van 1,2 procent, dan moet je - afhankelijk van de looptijd die je kiest - zo'n 100 euro per maand extra afbetalen. Kijk je puur naar de rente, dan is dat 30 euro per maand."

Overigens is deze investering ook te doen als je net een bestaande woning hebt gekocht. Je mag tot 106 procent van de waarde van de woning lenen als je alles boven de 100 procent inzet voor verduurzaming.

Alternatief: persoonlijke lening via bank of gemeente

Is het dankzij omstandigheden lastig om een hypotheek af te sluiten, is het ongunstig omdat het om een klein bedrag gaat of ben je huurder en heb je dus geen hypotheek om te verhogen, dan is een persoonlijke lening een mogelijkheid.

Veel gemeenten kennen de zogenoemde energiebespaarlening. Het rentepercentage ligt meestal iets lager dan wanneer je een persoonlijke lening bij je bank afsluit, omdat SVn geen winstoogmerk heeft. "Als je het via de gemeente doet, moet je wel rekening houden met voorwaarden", legt Rik Burger van SVn uit. "Zo zijn er gemeenten die pas een lening via ons verstrekken als huishoudens minimaal twee of zelfs drie isolerende maatregelen nemen."

Je vraagt deze lening aan bij de gemeente. Als die een stempel van goedkeuring heeft gegeven, ga je naar SVn. "Je doorloopt een traject waarbij uiteraard ook wordt getoetst op inkomen", zegt Burger. De rente ligt vaak onder de 2 procent.