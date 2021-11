De donkere, koude maanden breken aan. Met dit seizoen is het heerlijk om lekker op de bank te ploffen. Maar hoe style je de bank eigenlijk het best? Interieurstylist Chantal Helmus en styliste Annick de Wit van woonwinkel Rachmaninoff Wonen geven tips.

"Op dit moment zijn banken met ronde, organische vormen populair", zegt Helmus. "Ook bijzondere materialen zijn in de mode, zoals bouclet, teddy en andere zachte structuren."

Welke accessoires je toevoegt aan een bank om meer sfeer te geven, is afhankelijk van de stof en kleur van de bank zelf. "Veel mensen hebben een grijze bank, maar er zijn verschillende kleuren grijs. Heb je bijvoorbeeld een koele, of warme ondertoon in het grijs zitten?" Bij een koele ondertoon raadt De Wit zeker aan om warme kleuren toe te voegen. "Zo krijgt je woonkamer een huiselijke sfeer."

Ronde vormen, felle kleuren, fluffy of juist van katoen. Kussens zijn in alle soorten verkrijgbaar. Volgens Helmus is het gebrek aan combinatie de grootste fout. "Vier dezelfde kussens, daar zou ik als styliste nooit voor kiezen, de warmte zit namelijk ook in de combinatie van kleur en stof. Bovendien zou ik er nooit vier op één bank leggen. Een oneven aantal vind ik altijd wel lekker."

De materialen van dit najaar? De Wit zegt dat natuurlijke materialen erg populair zijn, naast zachte stoffen zoals bouclet, katoen of wol.

Zorg voor verschillende vormen en structuren in de kussens en als het even kan een onevenaantal. Foto: vtwonen

Kleed rond de bank is sfeerbepalend

De Wit: "Wees niet bang om een groot vloerkleed aan je woonkamer toe te voegen. Dat maken de meubels in je woonkamer tot één geheel. Volgens Helmus kun je met een kleed een fijn contrast aanbrengen. "Is je bank rechthoekig? Combineer dat met bijvoorbeeld een rond kleed, dan oogt de woonkamer meteen wat zachter."

Kleedje op de bank? Annick de Wit: "Match je plaid met het kleurenpalet in de ruimte. Vouw het juist niet netjes op, maar drapeer het nonchalant over de bank."

Helmus: "Zorg voor contrast in materiaal en voer de kleur in je ruimte door. Gele muur in de kamer? Gebruik een geel kussentje, kleedje of andere leuke accessoire. Ook dit zorgt voor meer eenheid in de woonkamer! Een gekleurde muur kun je matchen met je accessoires. En wissel af en toe lekker van kussens, dat hoeft helemaal niet duur te zijn.'

Volgens De Wit is er vaak één grote fout die mensen maken: ze focussen te veel op enkel de bank en hoe je die mooier kunt maken. "Mensen vergeten om de bank heen te kijken. Alles wat er om de bank heen staat is onderdeel van je zitgedeelte. Verf een mooie kleur op de muur en maak er iets moois van."