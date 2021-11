Wat is de beste robotstofzuiger? En welke heeft beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een robotstofzuiger is (nog) niet in staat om de gewone stofzuiger te vervangen. Daarvoor zijn deze apparaten domweg niet krachtig genoeg. Voor vloeren met veel tapijt zijn veel robots niet geschikt. Maar ze kunnen heel veel andere dingen wél. Denk aan zelfstandig de vloer van een grote ruimte zuigen, obstakels vermijden en zelf hun oplaadstation vinden.

De prijzen van robotstofzuigers variëren behoorlijk en Black Friday (26 november) staat voor de deur. Daar kunnen mooie aanbiedingen tussen zitten, dus houd die de komende weken goed in de gaten.

De Consumentenbond test robotstofzuigers op onder meer vuil opzuigen, navigeren, energiegebruik en gebruiksgemak. In totaal zijn er 24 robotstofzuigers getest die op dit moment goed verkrijgbaar zijn.

Een zuiger van Neato is zowel Beste uit de Test als Beste Koop. Een robotstofzuiger van Dyson is Beste uit de Test.

Beste Koop en Beste uit de Test Neato D8 Intelligente Robotstofzuiger Prijs: 600 euro

Testoordeel: 7,2

Vervangbare accu: ja

Bekijk alle specificaties

Bekijk alle geteste robotstofzuigers

De Neato D8 Intelligente Robotstofzuiger is zowel Beste uit de Test als Beste Koop. Hij zuigt vooral harde vloeren uitstekend schoon. Zonder zijborstels zuigt hij zelfs nog beter dan mét. Hij komt door zijn U-vorm goed in hoeken en zuigt netjes langs plinten.

De D8 onthoudt waar meubels en voorwerpen staan en navigeert er handig omheen. Dit scheelt in het accuverbruik tijdens het zuigen. En hij slaat geen stukken over.

Met de bijbehorende app kun je de mogelijkheden nog flink uitbreiden, zoals gebieden aangeven waar de robot niet mag komen. Je moet de app voor het eerste gebruik installeren. Let er wel op dat je je account beveiligt met een sterk wachtwoord.

Ondanks de goede score zijn er wel wat minpuntjes te noemen. De D8 doet het niet zo goed op tapijt. Hij heeft vooral moeite met het opzuigen van huisdierharen. Ook is het stand-byverbruik erg hoog.

Beste Koop: Dyson 360 Heurist Richtprijs: 699 euro

Testoordeel: 7,2

Vervangbare accu: ja

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste robotstofzuigers

De Dyson 360 Heurist scoort net zo goed als de Neato D8, maar is wel bijna 100 euro duurder. Of je nu tapijt hebt of harde vloeren, hij houdt de boel in elke situatie schoon. Ook in hoeken en langs muren zuigt hij goed.

Deze stofzuiger navigeert heel slim door de kamer. Hij onthoudt waar obstakels staan en manoeuvreert er bij de volgende zuigbeurten handig omheen. Daarnaast zuigt de Dyson schematisch, zodat hij geen stukken overslaat.

Hoewel de Dyson misschien wel de beste robotstofzuiger van het moment is, kleeft er toch een belangrijk nadeel aan. Hij is met een geluidsproductie van 75 decibel bijzonder luidruchtig. Dat is net zo veel als een motorgrasmaaier. Maar wie daarmee kan leven, haalt met de Dyson 360 Heurist een prima stofzuiger in huis.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.