Er komt een moment in je leven dat je het ouderlijk huis verlaat. Of je nou naar een studentenhuis, huurhuis of koophuis gaat: verhuizen is best een gedoe. Alles waar je aan moet denken op een rijtje.

Verhuizen is een klus waar veel bij komt kijken. Naast het eventueel op zoek gaan naar een nieuwe huisarts, tandarts en apotheek, moet je bijvoorbeeld ook je verhuizing doorgeven bij de gemeente. Dit doe je bij de gemeente waar je gaat wonen en moet binnen een bepaalde termijn. Kijk op de website van de gemeente wat je moet doen.



Als je voor het eerst op jezelf gaat wonen, moet je ook een hele uitzet aanschaffen. Op verschillende sites vind je complete lijsten met spullen die noodzakelijk zijn als je op jezelf gaat wonen.

Welke verzekeringen moet je afsluiten als je op jezelf gaat wonen?

Verzekeringen al geregeld? We beginnen met de inboedelverzekering. Het is altijd handig om die te hebben als je op jezelf gaat wonen, of je nou student bent of een koophuis hebt, zegt Rianne Veerman van Independer.

"Met een inboedelverzekering zijn de spullen in je huis verzekerd. Kijk goed of dat ook geldt voor de mobiele elektronica, want dat is niet standaard zo. Denk na of je het überhaupt wil: verzekeringen voor mobiele elektronica zijn best duur."

“Uitwonende studenten zijn in sommige gevallen tot hun 27e meeverzekerd met de WA van hun ouders.” Rianne Veerman, Independer

Ga je in een koophuis wonen? Dan heb je ook een opstalverzekering nodig, meestal verplicht vanuit de hypotheekverstrekker. "Daarmee verzeker je het huis. Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor het huis. Als er iets met je woning gebeurt, dan ben je er in ieder geval voor verzekerd." Huurders hoeven hier niet aan te denken: de verhuurder is verantwoordelijk voor het pand.



Dan zijn er nog andere verzekeringen die je zou kunnen afsluiten, zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en de reisverzekering. "Uitwonende studenten zijn in sommige gevallen tot hun 27e nog meeverzekerd met hun ouders. Voorkom je dat je een dubbele verzekering hebt", aldus Veerman.

Heb je een autoverzekering, dan moet je aangeven dat je verhuist. Het kan zijn dat je premie hoger wordt.

Belangrijke verzekeringen Inboedelverzekering: altijd verstandig. Hiermee zijn de spullen in huis verzekerd.

Opstalverzekering: verstandig bij een koophuis. Bij een huurhuis of studentenkamer niet aan de orde.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren: handig om te hebben. Studenten vaak tot hun 27e meeverzekerd met ouders.

Autoverzekering: minimaal WA-verzekering nodig. Denk eraan om de verhuizing door te geven en eventueel te vergelijken.

Check goed wat je huurrechten zijn

Wie gaat huren, doet er goed aan om het huurcontract te checken, zegt Marcel Trip van de Woonbond. "We zien het vaak misgaan, er worden bijvoorbeeld onterechte kosten in rekening gebracht door de verhuurder. Het is goed om daar scherp op te zijn. Ga ook na: is de huurprijs niet te hoog?" Volgens Trip kennen veel mensen hun rechten niet als ze gaan huren.



Er zijn verschillende organisaties waar je hulp kunt krijgen of informatie kan vinden, zoals de Woonbond en de Huurcommissie. Ook hebben veel gemeentes een lokaal huurteam, dat je online kunt vinden.



Op de site van de Huurcommissie kun je tevens de huurprijscheck doen, zegt Trip. "Dat werkt via een puntentelling waarmee de maximale huurprijs van de woning wordt berekend. Er wordt gekeken naar zaken als voorzieningen en aantal vierkante meters." Ook de huurcontractcheck van de Woonbond kan handig zijn om er achter te komen of het contract wel deugt.

Welke contracten moet je afsluiten als je op jezelf gaat wonen?

Voor het kiezen van een provider voor internet en televisie, kun je het beste beginnen met een postcodecheck bij prijsvergelijkers of providers zelf.

"Kies de gewenste internetsnelheid en bekijk of je je mobiele abonnement eventueel kunt linken aan het nieuwe contract. Dat geeft soms voordelen", zegt Eelko van Dijk van Independer. "Zo zie je wat er mogelijk is op je adres. In de pakketten zit vaak ook een vaste telefoonaansluiting, maar heb je die nog nodig? Zo kun je dingen bepalen en wegstrepen."

Een ander 'moetje' is uiteraard het energiecontract. Bij prijsvergelijkers kun je opvragen wat je betaalt bij een te verwachten gebruik. Meestal wordt het maandbedrag gehanteerd dat past bij het verbruik van de vorige bewoner.

Ga je in een nieuwbouwhuis wonen? Dan kan het zijn dat je zelf de aansluitingen voor onder meer riool en elektriciteit moet regelen. Dat kan via Mijnaansluiting.nl.