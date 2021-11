Twijfel je erover de muur te verven of behangen? Overweeg dan een soort tussenoplossing: krijtverf. Specialisten vertellen wat het met de sfeer in huis doet.

Wie in verfspeciaalzaak de Kleurenwaaier in Maarsbergen vraagt naar krijtverf, krijgt van mede-eigenaar Tertia Huyser direct een vraag terug: wat verwacht je ervan?

Lang niet iedereen wil ook echt krijtverf, zegt ze. Vaak bedoelen ze schoolbordverf, waar je op kunt krijten. Ook met kalkverf wordt krijtverf vaak verward. Die laatste twee zijn beide mat.

Het verschil zit 'm in de afwerking, vertelt Huyser: "Krijtverf droogt egaal op, kalkverf kent juist kleurverschillen en andere nuances."

Krijtverf heet zo omdat er krijt in verwerkt zit, wat zorgt voor een extra mat resultaat. Het verschil met gewone muurverf beleef je volgens Huyser dan ook echt. "Gewone muurverf is ook mat, maar krijtverf is fluweelachtig. Je wil je muur bijna ááien, zo zacht lijkt het."

Krijtverf geeft 'poederige, sprookjesachtige uitstraling'

Formulemanager bij vtwonen Tanja Saarberg noemt het een "om je heen geslagen warme, wollen deken". "Het geeft een poederige, sprookjesachtige uitstraling. Zeker in de slaapkamer is dat prachtig, je krijgt een dromerig sfeertje."

Hoe komt dat? Volgens Saarberg heeft dat te maken met het licht. "Hoe glanzender de muur, hoe meer licht hij weerkaatst. De kamer lijkt dan groter. Een matte muur, zoals een krijtmuur, absorbeert het licht juist. De ruimte kan dat wat kleiner lijken, maar voelt wel heel warm en knus aan." Ze benadrukt dat geen van beide slecht is. "Het is maar net wat je voor ogen hebt."

Een krijtmuur zorgt voor meer warmte in je woning. Een essentieel element in het samenspel dat een interieur is, aldus Saarberg. "Het gaat om de balans van warme en koude elementen. Vaak als mensen hun huis niet gezellig vinden, denken ze: ik moet er gewoon een warme kleur bij doen, dat helpt vast. En dan komen er rode kussentjes op de bank. Als dat er veel te weinig zijn, en ook nog in een glanzend stofje, schiet je er niks mee op. Het gaat namelijk niet alleen om de kleur, maar ook om structuur. Een gekrijtverfde muur is een goed voorbeeld van een warme structuur."

Eenvoud maakt krijtverf mooi

"Het is de eenvoud die het mooi maakt", vindt Huyser. Krijtverf komt bijvoorbeeld niet tot z'n recht op een structuurmuur, maar wel op strak stucwerk. Júist in een nieuwbouwhuis! Anders dan in bijvoorbeeld een jarendertigwoning, is nieuwbouw van zichzelf niet bepaald sfeervol. Zet krijtverf op de muren en je zult zien: het wordt meteen warm en doorleefd."

Maar, benadrukt ze, dan moet je wel alle muren meenemen. "Ja, echt allemaal, zelfs het plafond kun je meenemen in een paar tinten lichter", zegt ze. "Niet heel Hollands hè? Maar geloof me, met één muur bereik je echt nooit dat warme effect."

Ook meubels worden vaak in een laagje krijtverf gezet. Saarberg noemt dat zowel een esthetische als een praktische keuze. "Oude meubels hebben vaak een butsje of een krasje en met krijtverf valt dat een stuk minder op. Dat komt doordat de matte verf zo weinig licht reflecteert." Maar als je kastje eenmaal in de verf staat, is het risico op butsjes en krasjes juist een stuk groter, want krijtverf is gevoelig voor beschadigingen. Huyser heeft daar een oplossing voor. "Meubels kun je beter behandelen met krijtlak in plaats van krijtverf. Dat heeft dezelfde uitstraling, maar hecht veel beter aan het hout."