Welke stofzuiger is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een traditionele stofzuiger met snoer wordt ook wel een sledestofzuiger genoemd. Voor het echte schoonmaakwerk zijn deze stofzuigers zijn nog altijd het geschiktst. De populaire steelstofzuigers en robotstofzuigers zijn handig voor kleine klusjes tussendoor, maar kunnen niet tippen aan de prestaties van sledestofzuigers.

De Consumentenbond test stofzuigers op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot en geluid. Tweehonderd stofzuigers die nu in de winkels verkrijgbaar zijn, zijn getest.

Een stofzuiger van Rowenta komt als Beste uit de Test. Een ander model van Rowenta is de Beste Koop.

Er kwamen meer stofzuigers als Beste uit de Test. We lichten hier de stofzuiger met de laagste prijs uit.

Deze stofzuiger van Rowenta is vooral geschikt voor harde vloeren. Daar zuigt hij het vuil prima op, ook als de stofzak al wat voller zit. Hij rijdt ook licht en soepel over harde oppervlakken heen.

Het opvallendste is hoe energiezuinig hij is. Deze Rowenta-stofzuiger is een van de energiezuinigste stofzuigers die ooit zijn getest en scoort op dat punt zelfs een perfecte 10. Daarbij maakt het apparaat ook weinig lawaai en stoot hij weinig stof uit. Mensen met een stofallergie kunnen dus gerust kiezen voor dit model.

Maar deze stofzuiger heeft ook enkele nadelen. Zo zijn de zuigprestaties op tapijt niet goed. Huisdierharen zuigt hij van tapijt niet of nauwelijks op. Ook rijdt de machine tijdens het stofzuigen niet soepel over het tapijt achter je aan. Hij is wat zwaar en log, waardoor je hem niet gemakkelijk draagt als je de trap wilt stofzuigen.

Rowenta doet het momenteel goed in de test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar een ander model van hetzelfde merk. Een opvallend verschil met de Silence Force is dat deze Compact Power XXL zakloos is.

De zakloze stofzuiger zuigt goed, zowel op harde vloeren als op tapijt. En op tapijt heeft hij geen enkele moeite met haren van huisdieren. Tijdens het stofzuigen maakt het apparaat weinig lawaai en stoot hij erg weinig stof uit. Wat betreft energieverbruik is dit model niet zo zuinig als de Silence Force, maar hij scoort op dit punt nog steeds erg goed.

Deze stofzuiger heeft ook enkele nadelen. Zo glijdt het mondstuk niet soepel over tapijt heen. De zuigkracht is lastig te regelen, waardoor hij zich snel vastzuigt aan een tapijt of kleed. Ook neem je hem niet makkelijk mee de trap op. En voor langere mensen is de zuigbuis van 82 centimeter wat aan de korte kant.

Het onderhoud van deze stofzuiger is geen pretje. Het stofreservoir is niet erg groot en moet je dus regelmatig legen. Maar om het reservoir eruit te halen of terug te plaatsen, heb je beide handen nodig. Het is niet mogelijk om je handen stofvrij te houden bij het legen. De filters zijn ook lastig te verwijderen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.