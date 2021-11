Deuren met glas-in-loodramen, een knus erkertje in de woonkamer, dakspanten die mooi in het oog springen. Veel mensen zijn verliefd op woningen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Maar je moet ook weten wat je koopt. Welke valkuilen zijn er?

De romantische zweem rondom dit soort huizen is onmiskenbaar. Stedenbouwkundige Joost Kingma wijdde zelfs een heel boek aan "de magie van een jarendertigwoning". Hoewel ze bijna een eeuw geleden voor slechts een paar duizend gulden zijn gebouwd, gaan ze nu voor tonnen in de verkoop. In Amsterdam wordt er zelfs een voor 2 miljoen euro verkocht.

In het tv-programma Kopen Zonder Kijken kwam aannemer Bob Sikkens afgelopen week juist ook met een belangrijke waarschuwing toen het zoveelste jonge stel het vizier richtte op de jarendertigwoning: "Het is hartstikke leuk, maar je koopt ook gedoe voor de rest van je leven."

Bouwkundig adviseur Jamo van Alfen nuanceert die uitspraak. "Of je echt zo veel gedoe krijgt, is helemaal afhankelijk van hoe het pand is onderhouden in het verleden", vertelt hij aan NU.nl. "Wij zijn vooral actief in de regio Arnhem, waar best veel jarendertigwoningen te vinden zijn. Bij een bouwkundige keuring kom je dan altijd wel iets tegen, dat is immers je vak. Maar de kosten worden pas echt hoog bij constructieve problemen of een opeenstapeling van gebreken."

Muffe lucht als alarmbel

Heb je een huis op het oog, dan zijn er verschillende dingen om op te letten. Van Alfen noemt de vloer daarbij als eerste voorbeeld. "Doorgaans hebben dit soort woningen een houten begane grondvloer. Als je bij de voordeur het luik omhoog trekt en direct een muffe lucht ruikt, dan is dat een teken van onvoldoende ventilatie onder de vloer. Dan moet je controleren of het houtwerk niet aangetast of rot is. Want als je de vloer moet vervangen, kan dat aardig in de kosten lopen."

“Particulieren zou ik willen adviseren om niet zelfstandig de kruipruimte te betreden.” Bouwkundig adviseur Jamo van Alfen

Bij zo'n inspectie in de kruipruimte schuilt ook weer een ander gevaar. "Asbest werd sinds de jaren veertig veelvuldig gebruikt. Toen bekend werd dat dat gevaarlijk was, werd het soms in de kruipruimte gestort. Particulieren zou ik dus willen adviseren om niet zelfstandig de kruipruimte te betreden. Dit kun je beter overlaten aan een deskundige."

Veiligheid vaker in het geding bij huis uit de jaren dertig

Qua veiligheid zijn er meer zaken om op te letten, weet Van Alfen. "Oude drinkwaterleidingen werden vroeger in lood uitgevoerd, wat schadelijk is voor de gezondheid van jonge kinderen. Oude canvasbedrading en zachtboardplafonds zijn brandgevaarlijk en daarmee onveilig in een woning. En vergeet niet om te onderzoeken of er een houtworm actief is die de houten kapconstructie aantast."

Het gebrek aan isolatie bij oude woningen is ook een punt om op te letten, zeker met de hoge gasprijzen van nu kun je een forse energierekening verwachten. "Verduurzaming kan een behoorlijke uitdaging zijn", waarschuwt de bouwkundig adviseur. "Glas in lood is natuurlijk heel karakteristiek, maar het zorgt ook voor warmteverlies. Wat dat betreft kan een voorzetraam goed werken. Het na-isoleren van de buitenschil zal het energielabel van de woning sterk verbeteren."

Ondanks al die aandachtspunten raadt Van Alfen een jarendertigwoning niet af. "Ik heb er onlangs zelf een gekocht", reageert hij met een lach. "Je ziet vaker dat bouwkundigen vallen voor dit soort karakteristieke woningen met veel authentieke details. Sommige mensen weten misschien niet goed waar ze aan beginnen, maar ik snap wat ik heb gekocht. Deze woning moet bijvoorbeeld volledig verduurzaamd worden. Maar dat vind ik juist weer een mooie uitdaging."