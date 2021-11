Omdat het nog niet vriest, is dit weekend het ideale moment om de voorjaarsbloeiers te planten. Bloembollenkweker en tv-tuinman Tom Groot geeft tips.

De bloembollen liggen al even in de winkels. Oktober, november en december zijn de beste maanden om de voorjaarsbloeiers te planten. "Alleen als het gaat vriezen, kun je ze beter niet planten. Dan kunnen de wortels niet wortelen", legt Groot uit.

Als vast gezicht van Eigen Huis & Tuin laat hij kijkers zien wat ze van hun tuin kunnen maken. Maar hij werd bekend als bollenkweker in het programma Boer zoekt Vrouw. "Van de bollen die ik kweek, komt 90 procent terecht in de kassen waar de bloemen worden gekweekt. Bollen zijn in de tuin een ondergeschoven kindje. Veel mensen zijn ongeduldig en willen meteen resultaat zien. Maar het is echt de moeite waard om ze te planten, want je hebt al vroeg lente in de tuin. Bollen bloeien als eerste, nog voordat de rest van de tuin tot leven komt."

Boer en tv-tuinman Tom Groot houdt een warm pleidooi voor voorjaarsbloeiers in de tuin. Boer en tv-tuinman Tom Groot houdt een warm pleidooi voor voorjaarsbloeiers in de tuin. Foto: Hollandse Hoogte

Bekende voorjaarsbloeiers Sneeuwklokjes

Blauwe druifjes

Krokussen

Narcissen

Sieruien (Allium)

Tulpen

Elke soort heeft een eigen timing

Elke soort komt op een ander moment boven de grond en ook de bloeitijd verschilt. De sneeuwklokjes kunnen al in januari gaan bloeien. De tulpen komen doorgaans pas in april met hun bloem boven het maaiveld.

"Ik ben fan van Allium (sieruien, red.)", zegt Groot. "Dat zijn van die prachtige paarse bollen op een lange steel. Ze bloeien lang en zelfs als ze zijn uitgebloeid, blijven ze decoratief. Je kunt ze ook zonder water in een vaas zetten als ze eenmaal zijn uitgebloeid."

Sieruien (Allium) behoren tot de favorieten van Tom Groot. Sieruien (Allium) behoren tot de favorieten van Tom Groot. Foto: Getty Images

Stappenplan Een luchtige grond is belangrijk. Probeer de grond eerst goed los te werken voordat je gaat planten.

Met een speciale bollenplanter of een plantenschop maak je daarna een gat in de grond. De diepte van het plantgat is afhankelijk van de grootte van de bloembol. Neem ongeveer twee tot drie keer de hoogte van de bol voor de diepte van het plantgat.

Plaats de bollen in het gat en vul aan met grond. Ze hebben geen extra water nodig, maar het kan ook geen kwaad als je dat wel geeft.

'Een bloembol is goed voor de biodiversiteit'

Een sneeuwklokje hoeft minder diep de grond in dan een tulpenbol. "Want die bol is een stuk kleiner", vertelt Groot. Het maakt volgens de tuinman niet uit wáár je ze plant. "In de borders, langs het gras, zelfs bij een beukenhaagje in de grond, het is allemaal goed. Je kunt ze ook in een bloempot stoppen. Verschillende bollen bij elkaar is ook prima. Dat wordt een soort lasagnebeplanting: je plant in lagen. De grote bollen beneden en dan steeds een laag grond erop alsof het bladerdeeg is."

Hoe je ze in de grond neerlegt, is volgens Groot niet belangrijk. "Als ze met het puntje omhoog en kontje omlaag liggen, komen ze misschien wat sneller uit. Maar het maakt in feite niet uit."

"Dat je voorjaarsbloeiers nu plant en niet pas in het voorjaar, is veel belangrijker. Ze hebben de kou nodig om te bloeien. En in het voorjaar geniet je er niet alleen zelf van, maar de hele tuin. Bijen kunnen vroeg van de nectar eten en zo is een bloembol goed voor de biodiversiteit in je tuin."