Wat is de beste wasmachine voor een gezin van vijf personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Bij het kiezen van de juiste wasmachine is het belangrijk om te letten op de capaciteit van de machine (het vulgewicht). Dat is het maximale gewicht aan wasgoed dat in de trommel past. Voor kleinere gezinnen tot vier personen is een vulgewicht van 5 tot 8 kilogram meestal voldoende, maar voor grotere gezinnen is minimaal 9 kilogram aan te raden.

De Consumentenbond test wasmachines op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Er zijn in totaal 136 wasmachines getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 62 geteste modellen in de categorie wasmachines voor grotere huishoudens komt een model van Miele als Beste uit de Test. Een wasmachine van Siemens is de Beste Koop.

NB Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de laagst geprijsde wasmachine uit.

Deze Miele wast uitstekend schoon, zowel met het katoenprogramma als het programma voor synthetische was. Ook centrifugeren doet hij goed. Het katoenprogramma is met 2,5 uur redelijk snel. Het synthetische programma duurt 2 uur en dat is voor dit programma wel iets aan de lange kant.

De WSG 663 WCS heeft energieklasse A. Qua energiegebruik scoort hij een mooie voldoende, maar hij is vooral zuinig met water, met name bij het katoenprogramma. Hier staat wel tegenover dat wasmiddelresten lang niet altijd goed uit het wasgoed worden gespoeld.

Handig is het automatische doseersysteem: TwinDos. Ook speciale wasmiddelen en wasverzachter kunnen automatisch worden gedoseerd met capsules (CapDosing). De wasmachine beschikt over wifi en je kunt haar met een app op afstand bedienen. Ze heeft elektronische waterbeveiliging (aquastop). Hierdoor wordt bij lekkage in de pijp of machine de watertoevoer direct bij de kraan afgesloten.

Verder heeft de WSG 663 WCS een flink aantal wasprogramma's en is er de optie om een verkort programma te draaien.

Er kleven ook enkele nadelen aan de machine. Ze maakt best veel lawaai tijdens het wassen. Daarnaast gaat door de krappe opening het volstoppen en leeghalen van de trommel wat minder gemakkelijk.

De beste prijs-kwaliteitverhouding vind je bij dit model van Siemens. De WM14UU00NL scoort iets lager dan de Miele, maar nog steeds goed. En hij is een flink stuk goedkoper.

Qua schoonwassen doet hij niet veel onder voor de Miele. Zowel katoen als synthetische was komt goed schoon uit de machine. Centrifugeren doet de WM14UU00NL ook goed. Vooral synthetische was centrifugeert hij uitstekend. De wasprogramma's duren wel erg lang: het katoenprogramma duurt bijna 3,5 uur, het programma voor synthetische was doet hij in iets minder dan 2 uur.

Op energiegebruik scoort hij maar net aan een voldoende. Met water gaat hij wel zuinig om en op dat vlak scoort hij ruim voldoende.

De machine is een stuk eenvoudiger in uitvoering dan de Miele. Ze beschikt over de meeste standaard wasprogramma's en je hebt de optie om een verkort programma te draaien, maar ze heeft geen extra opties zoals bediening met een app of automatische dosering.

Net als de Miele maakt de WM14UU00NL behoorlijk wat lawaai tijdens het wassen en spoelt hij wasmiddelresten niet goed uit het wasgoed. Een ander nadeel van deze machine is de beperkte waterbeveiliging. Ze biedt alleen bescherming als er te veel schuim in de machine komt en heeft een enkele slang die extra waterdruk aankan. Je kunt dit eventueel zelf vervangen door betere beveiliging.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.