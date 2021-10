De gietvloer was al populair in natte ruimtes in huis, maar siert inmiddels ook geregeld de woonkamer, slaapkamer of zolder. Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet je op letten bij de aanschaf?

Over gietvloeren wordt online veel gezegd en geschreven. Dit stuk gaat over polyurethaan, oftewel PU. Dat is een elastische kunststof (polymeer), gemaakt van aardolie, die bestaat uit enkele harde en zachte laagjes, afhankelijk van waar precies voor wordt gekozen. Iedere vakman brengt het net iets anders aan, maar meestal is het opgebouwd in vijf lagen.

Nick Scholten van Newstyle Gietvloeren zit al achttien jaar in gietvloeren. "Dat begon met grindvloeren, gegoten in epoxyhars. Inmiddels zijn de producten doorontwikkeld. Waar we voorheen vooral bij bedrijven actief waren, zijn er sinds een jaar of tien steeds meer huishoudens die het willen."

Makelaars waarschuwen nog wel eens dat er met gietvloeren in de badkamer vochtproblemen kunnen ontstaan, maar volgens Scholten is dat vaak vanuit onwetendheid en een concurrentiepositie. "Ze hebben in hun netwerk vaak allang tegelzetters. Over gietvloeren weten ze soms minder. Die worden bij nieuwbouw ook niet altijd standaard aangeboden."

Voordelen gietvloer (PU) Egaal, naadloos, dus makkelijk in onderhoud

Strakke, moderne uitstraling

Geleidt warmte goed, fijn met vloerverwarming

Waterdicht, dus kan goed in wc en badkamer

Bijna alle kleuren mogelijk

Antisliplaag aan te brengen

Geluidisolerend: dempende werking

Zet viltjes onder je stoelen en tafel, adviseert specialist Barend van Kooten. Foto: PUUR! vloeren

Nadelen gietvloer (PU) Relatief bewerkelijk door laagjes, aanbrengen duurt vaak vijf dagen

Specialist nodig, niet elke aannemer kan het goed

Vooral bij donkere vloeren zijn krasjes goed zichtbaar

Niet goedkoop (60-100 euro per vierkante meter). Hoe meer oppervlakte, hoe goedkoper

In huurhuizen vaak niet toegestaan, omdat de vloer vastzit

Ondervloer moet geschikt zijn. Het liefst beton, geen houten ondervloer

Toch zijn de zorgen over een gietvloer in de badkamer onnodig, aldus Scholten. "Mijn advies is wel om een kitrand aan te brengen bij de overgang naar de muur. Het materiaal is van zichzelf vloeistofdicht. Je moet wel uitkijken dat er geen scheuren in komen. Bij nieuwbouwhuizen is daar een licht risico op, omdat het bouwmateriaal nog een beetje werkt. Ook kunnen er problemen ontstaan als de dekvloer te vochtig is. Een goede specialist doet altijd vóór het aanbrengen een meting."

Proces kan wel vijf dagen in beslag nemen

Meestal worden er vijf laagjes aangebracht. Dat proces neemt dan vijf dagen in beslag, omdat iedere laag eerst moet drogen. "Sommige bedrijven lakken in één keer af. Laat je goed adviseren over wat dat doet met hoe de vloer eruit ziet. Als je een matte afwerking wil, dan wordt er poeder in de lak gebruikt. Dat heeft als nadeel dat je er sneller krasjes op ziet. Hoe donkerder de vloer, hoe beter je dat ziet."

Volgens Barend van Kooten van PUUR! Vloeren, dat ook andere soorten vloeren verkoopt, is die oppervlakteschade inderdaad een probleem waar sommige gebruikers tegenaan lopen. "Je moet voorzichtig met de vloer omgaan. Gebruik viltjes onder stoelen en banken, zelfs onder de tafel. Je wil niet de mooie, strakke gietvloer, want dat is hij, vernachelen door er direct grote krassen in te zetten."