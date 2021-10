Wat is de beste inductiekookplaat van 60 centimeter breed? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Een inductiekookplaat is op dit moment het populairste type kookplaat. Geen wonder, want het systeem heeft veel voordelen. Andere elektrische systemen, zoals halogeen, reageren veel trager. Ze doen er langer over om de inhoud van een pan te verhitten en om de pit na gebruik te laten afkoelen. Het nadeel van een inductiekookplaat is dat ze vrij duur kan zijn.

De Consumentenbond heeft in totaal 58 inductiekookplaten getest, waarvan er 24 een breedte van 60 centimeter hebben. Een nadeel van deze breedte is dat je iets minder kookruimte hebt. Daartegenover staat als voordeeltje dat je iets meer werkruimte op je aanrecht hebt. De inductiekookplaten zijn getest op prestatie (zoals warmteverspreiding en sudderen), gebruiksgemak en energieverbruik.

Bij de inductiekookplaten van 60 centimeter breed komen vier modellen als Beste uit de Test. We beschrijven de goedkoopste, een inductiekookplaat van AEG. Een model van IKEA is de Beste Koop.

Hoewel we de AEG IKB64301XB scharen onder de platen van 60 centimeter, is hij in werkelijkheid net een centimeter minder breed. Het apparaat heeft vier vaste kookzones en een boostfunctie. Met een boostfunctie gaat er extra veel vermogen naar een enkele kookzone, waardoor je de verhitting flink versnelt. Met plus- en mintoetsen is de temperatuur per kookzone in te stellen.

De prestaties van deze AEG-inductieplaat zijn prima. De warmtespreiding is goed. Wie vaak gerechten maakt die een poosje moeten sudderen, kan met dit apparaat prima uit de voeten. Dit gaat niet alleen op de kleinste kookzone goed: ook op de grootste kookzone kun je je potje prima een poos laten pruttelen.

Opvallend is dat de 'bedieningspiepjes' prettig in het gehoor liggen. Mocht je daar zelf toch anders over denken: het geluidsniveau van deze 'piepjes' is aan te passen. Ook handig is het kinderslot. Hierdoor kan de kookplaat niet ongewenst of per ongeluk worden aangezet.

Met een testoordeel van 7,4 doet deze IKEA-inductiekookplaat niet veel onder voor de Beste Koop van AEG. Er zijn dan ook wel wat overeenkomsten, zoals een duidelijke bediening. Het laten sudderen van een gerecht gaat bij deze IKEA-plaat ook goed, op zowel de grootste als de kleinste kookzone.

Deze plaat laat zich ook uitstekend schoonmaken en heeft een eenvoudig te bedienen timer.

Toch heeft dit apparaat ook een paar nadelen. Zo produceert de ventilator nogal wat geluid tijdens het koken. En de boostfunctie is alleen beschikbaar voor de kookzones linksvoor en rechtsachter. Daar staat tegenover dat de aanschafprijs wat vriendelijker is dan die van de AEG.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.