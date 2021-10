In je eentje een gunstige hypotheek of huurwoning regelen, kan nog weleens een flinke uitdaging worden. Met z’n tweeën sta je al een stuk sterker. Ook als je geen liefdeskoppel bent. Maar wil je als vrienden samen een huis regelen, dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden.

"De laatste tijd krijgen we dit soort vragen vaker", reageert hypotheekdeskundige Marga Lankreijer, werkzaam bij Independer. "Tegenwoordig is het natuurlijk ook heel lastig om alleen een woning te kopen. Je kunt er dan dus voor kiezen om samen met een vriend of vriendin de huizenmarkt op te gaan. Dat werkt hetzelfde als dat je met een partner een woning zou kopen."

Er zijn wel wat haken en ogen, vervolgt Lankreijer. "Hou er rekening mee dat je fiscaal partner van elkaar wordt. Dat kan invloed hebben op eventuele toeslagen. Daar komt bij dat je als vrienden waarschijnlijk al van tevoren weet dat je niet voor altijd bij elkaar blijft wonen. Daar moet je dus meteen hele goede afspraken over maken. Als jij een relatie krijgt en de ander het huis wil verlaten, moet je de hypotheek kunnen overnemen."

'Dek alle risico's af'

Ook al mag het dus een droomplan lijken om met je beste vriend een huis te kopen, verstandig is het wel om alle risico's af te dekken. "Bespreek bijvoorbeeld goed met een hypotheekadviseur wat er gebeurt als een van jullie arbeidsongeschikt wordt, of onverhoopt komt te overlijden. De maandlasten kunnen relatief laag lijken, maar je moet de hypotheek wel kunnen blijven betalen."

“Heeft je vriend een financiële tegenvaller, dan kan de huurbaas bij jou aankloppen voor het volledige bedrag.”

Ook in de huursector zitten er verschillende haken en ogen aan samenwonen. Wil de een bijvoorbeeld in de woning kunnen blijven zitten als de ander vertrekt, dan moeten er twee namen op het huurcontract komen te staan. Zeker bij wooncorporaties wordt zo'n medehuurderschap niet zomaar weggegeven. Ga maar na: als vriend zou je via die route een lange wachtlijst kunnen overslaan.

Geen recht op huurtoeslag bij 'Friends-contracten'

En net als bij een hypotheek zitten er ook verplichtingen aan het delen van een huurcontract. Heeft je vriend bijvoorbeeld een financiële tegenvaller, dan kan de huurbaas bij jou aankloppen voor het volledige bedrag. Als medehuurder ben je immers hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van je contract. "Ook in die sector heb je dus risico's", beaamt Lankreijer.

Binnen de huursector bestaat er wel nog een andere constructie, die speciaal bedoeld is voor vriendengroepen. "Dat worden ook wel Friends-contracten genoemd", vertelt Woonbond-beleidsmedewerker Maarten Wiedemeijer. "Sommige huurwoningen worden daar specifiek voor aangeboden. Natuurlijk moeten er binnen een woning wel genoeg kamers voor het aantal personen zijn. Het geldt overigens als de verhuur van een onzelfstandige woonruimte, dus dat betekent dat je geen recht hebt op huurtoeslag."

Wiedemeijer geeft aan dat hij weinig gevallen kent van twee vrienden die samen een woning willen huren. "Meestal ligt het dan toch meer in de relationele sfeer: koppels die voor het eerst gaan samenwonen en niet meteen iets willen kopen. Over het algemeen duurt zoiets nooit heel lang. Als je eenmaal weet dat je echt samen verder wil, is het financieel aantrekkelijker om voor een koopwoning te gaan."