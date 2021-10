Wat is de beste warmtepompdroger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Een warmtepompdroger is een speciale condensdroger die veel energiezuiniger is dan de traditionele condensdroger en de luchtafvoerdroger. Daarom raadt de Consumentenbond dit type aan. Warmtepompdrogers zijn wel een stuk duurder in aanschaf en doen langer over het drogen.

De Consumentenbond heeft 158 warmtepompdrogers getest op onder meer droogprestaties, energieverbruik en geluid. De droogsnelheid is getest met zowel katoen als synthetische stoffen.

Van de geteste warmtepompdrogers komen twee modellen als Beste uit de Test. We beschrijven het goedkoopste exemplaar. Een machine van Beko is de Beste Koop.

De AEG T9DENS87 heeft geen echte minpunten. Hij maakt net zoals de meeste wasdrogers wat geluid. Ook komt het synthetisch wasgoed iets gekreukt uit de droger. Maar beide 'minpunten' scoren nog altijd hoger dan het gemiddelde testoordeel. Hij staat al een tijd aan de top van de lijst met goede wasdrogers.

Een van de voordelen boven andere drogers is dat deze AEG weinig energie verbruikt en hij direct op de waterafvoer aan te sluiten is. En een ander heel belangrijk voordeel is dat de was inderdaad goed droog is als het programma klaar is.

Wat ook handig is, is dat het vullen en legen van de trommel makkelijk gaat. Al zou je het misschien wel verwachten: de omgeving van een wasdroger blijft niet altijd droog als het apparaat z'n werk doet. Maar als je deze AEG-wasdroger gebruikt, blijft de omgeving wel droog.

De AEG T9DEN87CC komt even goed uit de test en heeft dus ook het predicaat Beste uit de Test. Maar voor dit apparaat betaal je wel 100 euro meer (949 euro).

Als je de Beko DR 8534 GXO koopt, krijg je veel waar voor je geld. Hij droogt snel en is energiezuinig. Behalve dat hij snel is, droogt al het wasgoed gelijkmatig. Je hoeft dus niets na te drogen. Maar net als bij alle andere drogers draait de was ook weleens in elkaar.

Een ander nadeel is dat het bedieningspaneel er wat rommelig uitziet. Het lettertype is klein en er is weinig contrast. Het is ook zaak je was snel uit de trommel te halen als de droger gereed is. Laat je de was er te lang in liggen, dan kreukt die meer dan gemiddeld.

Toch is de Beko DR 8534 GXO een prima wasdroger voor z'n prijs. Als je op zoek bent naar een energiezuinige warmtepompdroger die goed droogt, dan is dit een goede keus. De wasdroger heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.