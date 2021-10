Voel je je weleens moe? Gaat ademhalen net iets minder makkelijk of vind je het lastiger om je te concentreren? Dan kan het best aan de lage luchtkwaliteit in je huis liggen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de lucht schoner wordt?

Dat de luchtkwaliteit buiten niet altijd al te best is, weten de meeste mensen. Veel minder bekend is dat je gezondheid ook thuis gevaar kan lopen door slechte lucht.

Zo weet 58 procent van de Nederlanders niet dat de concentratie fijnstof in huis direct na het koken soms vier keer zo hoog is als tijdens een dag met smog in Beijing. Dit blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Nationale-Nederlanden (NN).

Ook weet 12 procent van de mensen niet dat kinderen een verhoogd risico op longklachten lopen als er thuis op gas wordt gekookt in plaats van elektrisch.

Gezellig een kaarsje aansteken levert ook gevaren op

En dan hebben we het nog niet gehad over het aansteken van kaarsen in de woonkamer. Onderzoeker Piet Jacobs van TNO zegt dat gezondheidsorganisatie WHO heeft geconcludeerd dat de fijnstof die bij verbranding ontstaat kan leiden tot hart- en vaatziekten, COPD en longkanker. Ook het onvoldoende ventileren van slaapkamers is een veelvoorkomend probleem. "Uit verkennend onderzoek blijkt dat het tot slaapverstoring kan leiden."

Voor veel mensen is het lastig om deze gezondheidsklachten te koppelen aan het binnenklimaat. Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft hiervoor de volgende verklaring: "Als het koud is, doen we een trui aan of zetten de verwarming hoog. Maar we hebben geen sensoren om slechte luchtkwaliteit te ontdekken."

Dit kun je doen voor een beter binnenklimaat: een CO2-meter kopen voor beter inzicht

ventileren, zeker twee keer per dag

ventilatieroosters en de afzuigkap schoonmaken

elektrisch koken in plaats van een gasfornuis gebruiken

minder kaarsen aansteken

de luchtvochtigheid controleren en reguleren (bijvoorbeeld je raam openzetten tijdens douchen)

schimmel voorkomen (door natte ruimtes te reinigen)

Om hierbij te helpen, is Nationale-Nederlanden samen met TNO begonnen met het online platform Gezond Wonen. Daar kun je controleren of je een gezond binnenklimaat hebt. Er staan ook tips hoe je dit kunt verbeteren. "Dit zijn tips die je direct kunt toepassen zonder dat je het hele huis hoeft te verbouwen", zegt Sitske Mauritsz namens NN. "Er is voor iedereen snel al veel te winnen."

Een half uur per dag ventileren is niet voldoende

De belangrijkste tip is het ventileren van je huis. "Een half uurtje per dag is niet voldoende", zegt Hoving. "Dan is binnen één of twee uur de gezonde lucht alweer verdwenen. Je moet echt 24 uur per dag frisse lucht krijgen." Daardoor ontstaat er wel een duivels dilemma: want bij goede ventilatie verlies je veel warmte en dat is met de hoge energieprijzen slecht nieuws.

Mauritsz is zich hiervan bewust: "Tegenwoordig is alles gericht op isoleren, maar dat kan ervoor zorgen dat er te weinig schone lucht binnenkomt. Het is daarom belangrijk om ook regelmatig te ventileren door bijvoorbeeld een raam open te laten tijdens het slapen."

Je kunt het binnenklimaat op een simpele manier al iets gezonder maken. "Veel huizen hebben een ventilatiesysteem. Deze zijn vaak goed verdeeld over het huis, waardoor overal wel redelijk wat lucht binnenkomt. Mits je het systeem in stand 2 of 3 zet", vertelt Hoving.

Ook helpt het volgens Jacobs om altijd de afzuigkap aan te zetten tijdens het koken en kaarsen te vervangen door ledkaarsjes. "Maar in het algemeen kost meer ventileren toch echt wel meer energie." Volgens Mauritsz moet je je hier niet door laten weerhouden: "Alle kleine beetjes helpen om het binnen iets gezonder te maken en dat is voor jezelf ook beter."