Met het uitbrengen van nieuwe collecties is oktober door interieurontwerpers, meubelzaken en magazines uitgeroepen tot 'woonmaand', als de start van een nieuw seizoen in huis. Welke trends kom je tegen als je zelf op de meubelboulevard struint?

Wat als eerste opvalt, zijn de basic kleuren. "Het was een hele tijd zwart, wit, grijs, hout en beton", zegt Tanja Saarberg van vtwonen. "Het schuift op naar naturel en greige - een kruising tussen grijs en beige. Het interieur wordt allemaal wat warmer, iets vrouwelijker ook, als je dat zo kunt zeggen."

De materialen en kleuren zijn zachter: ronde vormen in de meubels en zachte stoffen. Ook het hout dat wordt gebruikt is wat warmer: notenhout in plaats van eikenhout.

Kleuren voor rust én een frisse start

Sowieso spreken stylisten en ontwerpers over "weg van de hectiek" en "de natuur naar binnen halen". De aardetinten zijn terug te vinden in tegels en vloeren, maar ook groen is nog altijd een trendkleur, al is het dan eerder olijfgroen dan het knallende groen, voor bijvoorbeeld banken en kasten. Niet voor niets heeft verfmerk Histor Olive Sprig als kleur van het jaar gekozen.

Volgens het andere grote verfmerk, Flexa, is lichtblauw de trendkleur van 2022. Volgens dat bedrijf is het tijd voor een frisse start na een jaar van binnen zitten, lockdowns en stilstand. "Het leven na de lockdowns laat ons echt een soort renaissance beleven. We omarmen veranderingen en kijken met frisse ogen naar de wereld om ons heen", zegt creatief directeur Heleen van Gent daarover.

De jaren zeventig lijken weer een beetje terug te komen in het interieur. De jaren zeventig lijken weer een beetje terug te komen in het interieur. Foto: vtwonen

Ook komen de jaren zeventig terug naar de woonkamer. Dat zie je aan bepaalde designklassiekers. Denk aan de Togo-bank van Ligne Roset. Zelfs de zitkuilen komen weer terug. Banken in U-vorm creëren een soort lounge-effect. Je mag best lekker wegzakken in die banken en de stoffen zijn zacht. Ondertussen wordt de slaapkamer steeds wat meer bij het woongedeelte betrokken. 'Saaie' witte lakens passen wat minder bij het moderne interieur. Het bed wordt een meubelstuk an sich.

'Haal niet elk jaar de laatste trends in huis'

Zwart wordt iets minder dominant, hoewel keukens voor een groot deel nog wel matzwart zijn. De stalen deuren hebben niet altijd meer een zwarte kleur, maar juist wit of houtkleurig. Ook messing is een materiaal dat veel terugkomt in accessoires of accenten.

Interieurontwerper Adrianne van Dijken denkt dat het goed is als mensen kijken naar wat bij hen past en niet direct elk jaar de laatste trends in huis halen. In het kader van duurzaamheid is het ook zonde als je al snel van je spullen af wil. Mij valt op dat veel mensen op zoek zijn naar rust, warmte en een welkom gevoel."

Waar eerder Scandinavisch populair was, is dat nu Japandi, een mix tussen Japans en Scandinavisch. "Ook daar zit die rust in", zegt Van Dijken. "Als mensen nog naar de zwarte stalen deuren vragen, stellen wij voor om ze in een andere kleur te doen die beter past bij de rest van het interieur. Dat maakt het minder heftig aanwezig, minder trendy en daarmee unieker passend bij je eigen smaak."