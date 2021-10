Nu de energieprijzen zo hard stijgen, loont het nog sneller om je huis te verduurzamen en daarmee te besparen op verbruik en dus de energierekening. Experts geven tips welke investeringen het meeste profijt opleveren als je niet direct de spaarpot wil leegmaken.

Wat kun je doen met 100 euro?

Zelfs met 100 euro kun je energiebesparende maatregelen nemen die al meteen hun waarde opleveren dankzij een lagere rekening, stelt expert Lars Boelen. "Als je nog enkel glas hebt, gebruik dan raamfolie van Tesa. Dat geeft een spectaculair resultaat. Je plakt het op het kozijn en creëert daarmee een stilstaande luchtlaag tussen het glas en de folie die isoleert."

Verder dringt Boelen er op aan om alle kieren en naden dicht te plakken. "Ik gebruik zelf schilderstape om tijdens woningopnames kieren tijdelijk te dichten. Voor een definitieve kierdichting gebruik je daarvoor bedoelde flexibel blijvende kit en luchtdichtende tapes. Met name op de zolder zitten er vaak veel. Je kunt er echt wonderen mee verrichten. Het is wel belangrijk op de luchtkwaliteit te letten. Dus koop een CO₂-meter. Als de concentratie CO₂ te hoog wordt, kun je gecontroleerd ventileren. Dat wil zeggen: zet de klepramen open op gezette tijden. Dat is veel minder erg dan dat de hele dag warme lucht via gaten en kieren verdwijnt waar je geen controle op hebt."

De belangrijkste kieren vind je volgens Boelen bij de aansluiting tussen het dak en de zoldermuur, bij de dakdoorvoer van de cv-ketel en installatiesystemen en bij andere gaten in het dak. Verder wijst hij op kieren bij de meterkast en onder de voordeur. "Stel de voordeur strakker af als je slotplaat die optie heeft. Dat scheelt ook veel warmteverlies."

Beste goedkope tips volgens Milieu Centraal Koop energiezuinige apparaten en lampen

Korter douchen en/of waterbesparende douchekop

Verwarming laag al een uur voordat je naar bed gaat

Radiatorfolie achter de verwarming

Radiatorventilator onder de verwarming

Rigoureuze maatregelen zijn ook een optie als het echt koud gaat worden. "Rondom ramen waar het draaiende deel in valt, kun je kwalitatieve kaderdichting, zogenoemde tochtprofielen, gebruiken. De nood gaat voor sommige huishoudens deze winter zelfs zo hoog zijn, dat je kunt overwegen om openslaande deuren in de woonkamer voor enkele weken, als het echt koud is, dicht te plakken. Die zet je dan waarschijnlijk toch niet open."

Op zijn blog geeft Boelen nog veel meer tips en wijst hij bijvoorbeeld op de waterbesparende douchekop en het gebruik van deurdrangers, om te voorkomen dat openstaande deuren voor warmteverlies zorgen.

Wat kun je doen met 1000 euro?

Het is niet dat je voor 1000 euro helemaal niet kunt isoleren. Als je handig bent, kun je met isolatiemateriaal van de bouwmarkt een heel eind komen om bijvoorbeeld het dak of de vloer te isoleren. Via bijvoorbeeld de website van Milieu Centraal kun je met een online check bekijken welke soort isolatie in je eigen huis mogelijk is.

“Weet wat jouw huis mankeert. Je denkt misschien: er zit dubbel glas in, maar HR++glas of triple glas is al veel beter.” Pim Nusselder, Milieu Centraal

Bij een wat hoger budget loont het om een goed plan te maken, zegt Pim Nusselder van Milieu Centraal. "Weet wat jouw huis mankeert. Je denkt misschien: er zit dubbel glas in, maar HR++glas of triple glas is al veel beter." Het is afhankelijk van de kozijnen, maar HR++glas kost nog geen 100 euro per vierkante meter.

Lars Boelen denkt dat het in veel gevallen slim is om een expert langs te laten komen voor het waterzijdig inregelen van de verwarming. Ook de Consumentenbond maakt duidelijk dat het professioneel afstellen van de radiatoren een forse besparing op kan leveren.

Omdat voor sommige huishoudens de energierekening de komende winter vele honderden of zelfs duizenden euro's hoger zal uitvallen dan normaal, zijn ook grotere investeringen te overwegen. Spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie hebben in die volgorde het beste rendement. Zonnepanelen zijn ook erg interessant, want de hoge elektriciteitsprijs geldt voorlopig ook nog voor de stroom die je terug levert aan het net. Een nieuwe HR-ketel of (hybride) warmtepomp is een volgende stap. Voor al die maatregelen geldt dat er subsidies zijn (via RVO) en leningen (via SvN).