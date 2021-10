Veel huizenzoekers zijn de wanhoop nabij: door het beperkte aanbod en het noodzakelijke spel van overbieden vestigen steeds meer Nederlanders hun hoop op een aankoopmakelaar. Maar hoe kies je een aankoopmakelaar?

"Het is op dit moment heel actueel", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Veel woningzoekers lopen ertegenaan dat de bezichtigingen van een huis dat net op Funda staat al vol zitten of dat de woning soms zelfs al is verkocht. Ze denken dat het met een aankoopmakelaar wél lukt. Je verwacht dat je dan de eerste bent die mag gaan kijken en vervolgens een bod kunt gaan doen. Nee, dat is niet zo. De markt is momenteel zo oververhit, dat ook aankoopmakelaars hun klanten moeten teleurstellen. Ook zij hebben te maken met enorme concurrentie."

Toch heeft een aankoopmakelaar vaak betere ingangen. "Ze weten soms net iets eerder wanneer er iets op de markt komt", zegt directeur Hans van der Ploeg van VBO, een branchevereniging voor makelaars. "Dat komt doordat ze de buurt en de regio goed kennen. Daarom is het handig als je een makelaar kiest die plaatselijk goed bekend is. Die weet wat er speelt in de regio", voegt hij eraan toe.

"De aankoopmakelaar zoekt niet alleen voor je, die kijkt ook naar het juridische aspect, de bouwkundige staat en voert de onderhandelingen. Hij of zij heeft geen emotie bij de aankoop, wat je zelf waarschijnlijk wel zal hebben."

'Grote makelaars hebben vaak veel ingangen'

André de La Porte benadrukt dat het goed is om bij meerdere makelaars langs te gaan. "Ben je op zoek in de Randstad, dan kun je het beste bij een grote en kleine kantoren langsgaan. Vooral het netwerk van makelaars is belangrijk. Grote makelaars hebben vaak veel ingangen. In de regio kun je bij verschillende makelaars langsgaan en uitleggen wat je zoekt, wat je kunt betalen en vraag dan hoe je kansen zijn", adviseert hij.

"Het is van belang dat beide partijen er vanaf het begin open en eerlijk ingaan, om misverstanden en vooral teleurstellingen te voorkomen. Makelaars moeten ook geen valse hoop verkopen als ze niks kunnen betekenen voor mensen met uitgesproken wensen."

“Hecht je waarde aan reviews, dan kun je ook kijken op het onafhankelijke platform wieisdebestemakelaar.nl.” Hans van der Ploeg, VBO-directeur

Het meldpunt voor oneerlijke biedingspraktijken van Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar al bijna duizend klachten over makelaars ontvangen.

Van der Ploeg: "Gezien de turbulente markt, gaat er inderdaad soms wat mis. Makelaars die bij onze branchevereniging zijn aangesloten, hebben te maken met tuchtrecht. Klanten kunnen een klacht indienen bij de Commissie Consumentenaangelegenheden. Als het echt misgaat, worden ze bij ons geroyeerd", benadrukt de VBO-directeur.

"Hecht je waarde aan reviews, dan kun je ook kijken op het onafhankelijke platform wieisdebestemakelaar.nl." Overigens kent de NVM, de grootste makelaarsvereniging van Nederland, een soortgelijk tuchtrecht.

Wat kost een aankoopmakelaar?

"Je kunt het vergelijken met het kopen van een keuken", zegt André de la Porte. "Het zijn prijzen die vast lijken, maar flexibel en bespreekbaar blijken."

Van der Ploeg: "Spreek goed af wat je voor welk bedrag krijgt. De tarieven zijn verder vrij. Er wordt gebruikgemaakt van een vastgestelde prijs, vaak zo tussen de 1.250 en 1.500 euro. Maar ook van een percentage van het onderhandelingsresultaat of soms een uurtarief. Ga goed in gesprek hierover en zet op papier wat je ervoor krijgt."

Kun je alleen je droomwoning bemachtigen met een aankoopmakelaar? "Het is inderdaad bijna onontkoombaar", zegt André de la Porte. "Soms kom je er zelfs niet eens meer tussen zonder aankoopmakelaar."