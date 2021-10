Wat is de beste inbouwvaatwasser? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zijn verschillende soorten vaatwassers. Je kunt kiezen uit vaatwasmachines die volledig zijn geïntegreerd in je aanrecht (inbouw), half geïntegreerd zijn en helemaal vrij staan. En je hebt onderbouwvaatwassers die geen bovenblad hebben, maar wel een eigen deur hebben, net zoals een vrijstaande vaatwasser.

Een voordeel van een inbouwvaatwasser is dat hij hetzelfde voorpaneel heeft als je keukenkastjes en één geheel vormt met je keuken.

Maar ongeacht welk type vaatwasser je voorkeur heeft, in principe doen ze allemaal hetzelfde: ze voorkomen dat je dagelijks zelf je borden, pannen en bestek moet afwassen in een sopje, en dat je de boel daarna met een theedoek moet drogen.

De Consumentenbond test vaatwasmachines op onder meer schoonwassen, energie- en waterverbruik, geluid en gebruiksgemak.

De Consumentenbond heeft 53 vaatwassers getest, waaronder 33 inbouwvaatwassers.

Een model van Bosch is zowel Beste uit de Test als Beste Koop.

Deze Bosch SMV4HAX40N uit serie 4 is volledig geïntegreerd, biedt plaats aan drie couverts en heeft energielabel D. De bovenkorf is in drie hoogtes verstelbaar. Het bestek kun je kwijt in een bestekmand, die op verschillende plekken kan staan, en er zijn diverse inklapbare houders.

De machine is voorzien van wifi. Met behulp van de 'Home Connect App' krijg je onder meer advies over het juiste programma en check je de programmastatus. Je kunt de vaatwasser besturen met je stem.

Deze Bosch scoort vooral goed op het gebied van drogen, gebruiksgemak en geluid. Dit apparaat scoort minder op programmaduur. Met name het ecoprogramma duurt erg lang.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.