Wat is de beste grotere inductiekookplaat? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Inductiekookplaten hebben veel voordelen. Ze zijn efficiënt met energie, reageren snel en zijn eenvoudig schoon te maken. We moeten daarnaast ook van het gas af, dus het is een goed moment om over te stappen van een gasfornuis naar inductie. Een inductiekookplaat vraagt wel veel stroom, dus mogelijk heb je een extra groep in de meterkast nodig.

De Consumentenbond test inductiekookplaten op onder meer prestaties, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal 58 verkrijgbare inductiekookplaten getest.

De meeste kookplaten zijn ongeveer 60 centimeter breed en hebben vier kookzones, maar er zijn ook bredere modellen van rond de 70 centimeter of 80 centimeter.

In de categorie brede kookplaten van 80 centimeter komt een kookplaat van Bosch als Beste uit de Test. Dit model heeft ook een gunstige prijs en is daardoor ook de Beste Koop. Een goed en momenteel iets goedkoper alternatief is een kookplaat van AEG.

Deze kookplaat van Bosch heeft vijf vaste kookzones. Een ander model van Bosch (PIV895FC5E) is technisch gelijk, alleen de rand verschilt iets.

Dit model heeft geen flexibele zone. Bij een flexibele zone verbind je meerdere kookzones tot één grote kookzone voor als je een grote, langwerpige pan of braadslee wil gebruiken.

Hij is voorzien van een boostfunctie en een braadsensor. Met de boostfunctie kun je extra snel opwarmen. Met de braadsensor wordt de temperatuur automatisch gereguleerd.

Let op: de braadsensor werkt alleen met speciale pannen van Bosch.

De kookprestaties zijn goed. Vooral sudderen op laag vermogen is een sterke kant. Op zowel de kleinste als de grootste kookzone doet hij dit goed. Tussen de kookzones is voldoende ruimte om met meerdere pannen tegelijk te koken.

Verder is de kookplaat prettig te bedienen en makkelijk schoon te maken.

Deze kookplaat van AEG presteert goed en is iets goedkoper in aanschaf dan de Bosch. Hij heeft vier vaste kookzones. Mocht dit voldoende voor je zijn, dan is het een prima alternatief. Er zijn twee andere modellen van AEG die vrijwel gelijk zijn (IKB8443SFB en IKB8443SXB), maar waarbij alleen de rand van de plaat verschilt.

Net als de Bosch heeft hij geen flexibele zone, maar wel een boostfunctie. Je kunt de temperatuur per kookzone instellen met een slider - een schuifregelaar, waarmee je door aanraking met je vinger de juiste stand instelt. Dit werkt soms wat lastig, omdat niet alle standen even goed zichtbaar zijn.

De kookprestaties zijn goed, hij is makkelijk in het gebruik en je maakt hem eenvoudig schoon. Er is voldoende ruimte tussen de zones om met meerdere pannen tegelijk te koken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.