De razendsnelle stijging van de energieprijzen komt nog niet ten einde. Leveranciers verhogen vanaf vrijdag 1 oktober hun consumententarieven, waardoor nieuwe jaarcontracten voor een gemiddeld huishouden honderden euro's duurder zijn. Volgens energievergelijker Gaslicht.com is dat gemiddeld zelfs 500 euro. Het bedrijf spreekt van een 'chaos' op de energiemarkt.

De energietarieven liggen al twee keer zo hoog als een jaar geleden en daar is dus een forse verhoging bij gekomen. Huishoudens met een nieuw contract gaan er, afhankelijk van wat ze betaalden, op jaarbasis vele honderden euro's op achteruit bij een gemiddeld verbruik van elektriciteit (3500 kilowattuur) en gas (1500 kuub gas).

Dat de Tweede Kamer vorige week besloot de energiebelasting met 375 miljoen euro te verlagen, verandert daar weinig aan. Per huishouden komt dat neer op een korting van 50 euro voor een heel jaar.

Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen.

Een groot deel van de consumenten heeft vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen. De klappen vallen bij het deel van de klanten bij wie het contract net afloopt.

Eén op de drie huishoudens heeft vorig jaar het contract voor twee, drie of vijf jaar vastgezet. Bijna de helft van de huishoudens heeft een variabel tarief. Eén op de drie huishoudens heeft vorig jaar het contract voor twee, drie of vijf jaar vastgezet. Bijna de helft van de huishoudens heeft een variabel tarief. Foto: Autoriteit Consument en Markt

Consumenten met een variabel tarief in hun contract, de zogenoemde slapers (omdat ze niet overstappen), krijgen waarschijnlijk pas vanaf 1 januari een prijsverhoging voor de kiezen. Al waarschuwen Gaslicht.com, Independer en de Consumentenbond dat er mogelijk eerder al verhogingen worden doorgevoerd.

In het contract van Essent staat bijvoorbeeld dat tarieven gedurende de looptijd door marktontwikkelingen kunnen worden aangepast. Voorwaarde is wel dat een verhoging 'tijdig' wordt aangegeven.

De chaos op de markt kent verschillende oorzaken. De inkoopprijs voor energieleveranciers steeg op de gasbeurs met 250 procent. De voorraden in Nederland slonken dankzij de koude winter en voorjaar en raakten vervolgens niet aangevuld door allerlei internationale ontwikkelingen. Zo eist Azië een steeds groter deel van het aanbod op en is de Europese Unie in een twist met Rusland beland over de ingebruikname van een nieuwe gaspijplijn. Een hogere prijs op CO2 stuwt ook de elektriciteitsprijzen naar recordhoogtes.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

"Noorwegen zou extra voorraad aanleveren, maar dat was maar 2 miljard kuub gas voor heel Europa. Dat zet geen zoden aan de dijk", aldus Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij vindt dat de Tweede Kamer maar weinig van zich laat horen over de hoge energieprijzen.

"Het is voor nu hopen op een warme winter, maar voor volgend jaar is het belangrijk dat Nederland zich samen met andere Europese landen afvraagt waar het gas vandaan moet komen. Het cadeautje van 50 euro per huishouden is voor iedereen, terwijl de echte pijn terecht gaat komen bij bewoners van huizen die slecht geïsoleerd zijn."

Gaslicht.com raadt consumenten aan om vandaag nog over te stappen als hun energiecontract afloopt. Zelfs de bijna vier miljoen huishoudens met een variabel contract zouden daar goed aan doen. Independer laat deze site weten dat een contract voor een jaar waarschijnlijk de beste optie is.

"Maar dat is alleen zo als de prijzen komend jaar weer gaan dalen en dat weten we natuurlijk niet zeker", aldus energiedeskundige Joris Kerkhof. Ook de Consumentenbond houdt een slag om de arm. "Het is moeilijk te zeggen wat mensen nu moeten doen, want we kunnen niet in de toekomst kijken", zegt Joyce Donat namens de Consumentenbond.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen