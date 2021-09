Een gemiddeld huishouden is komende winter honderden euro's meer kwijt aan energie dan twee jaar geleden, zo waarschuwde vergelijkingssite Pricewise vrijdag. Het loont daarom meer dan ooit om nog voordat de temperaturen naar beneden duikelen het huis beter te isoleren. Geheim wapen in de strijd tegen een hoog energieverbruik is het verbeteren van de ventilatie.

"Het is natuurlijk altijd een goed idee om je huis te verduurzamen, maar met de hoge energieprijzen van nu is het de investering nog eens extra waard", stelt Puk van Meegeren van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

"Elke kubieke meter gas die je bespaart, hoef je ook niet af te rekenen. Kijk dus goed naar je woning. Ga de kruipruimte in. Is de vloer geïsoleerd? Zo nee, dan is het een no brainer om dat meteen te doen."

Anderhalf miljoen huizen met zonnepanelen

Omdat ook de stroomtarieven hard omhoog schieten, noemt marktonderzoeker Giel Janssen van Dutch New Energy Research het een goed idee om zonnepanelen aan te schaffen als dat mogelijk is. Anderhalf miljoen van de acht miljoen huizen hebben al zonnepanelen op het dak.

"Dat gaat nu heel snel en dat komt mede doordat de salderingsregeling waarschijnlijk wordt afgebouwd vanaf 2023. Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu nog hun verbruik over een heel jaar wegstrepen tegenover de opbrengst van de panelen. Dat zorgt voor een korte terugverdientijd."

Ook de hybride warmtepomp is momenteel een investering die in opmars is, merkt Janssen op. "13 procent van alle elektrische warmtepompen die worden verkocht zijn momenteel hybride installaties. Met name bij bestaande bouw is het een goed alternatief. Een groot deel van het jaar wordt het huis elektrisch verwarmd. De gasketel stookt alleen bij op momenten dat het heel koud is buiten."

Ventilatie relatief nieuw in strijd tegen energieverbruik

Naast het isoleren wordt steeds vaker ventilatie genoemd als goede aanvulling wanneer huishoudens willen besparen op hun energierekening. Het begint met het dichten van naden en kieren. Bij een gemiddelde hoekwoning of 2-onder-1-kap scheelt dat zo'n 70 m3 gas per jaar (Milieu Centraal), wat inmiddels neerkomt op een besparing van zo'n 70 euro.

Als je dat doet, is het wel belangrijk om het huis goed te ventileren. Er moet namelijk verse lucht het huis in voor een gezond binnenklimaat. "Sinds kort zijn er ventilatie-units met warmteterugwinning op de markt", zegt Van Meegeren.

"Warmteterugwinning kennen we van nieuwbouw, maar je kunt dus ook een unit in een bestaande woning laten maken. Die komt dan in de gevel bij de woonkamer. De warme lucht die wordt weggezogen, verwarmt de koude lucht die wordt aangevoerd. Dat voorkomt dat er steeds weer koude lucht de woning inkomt, waardoor je energie bespaart."

Goede ventilatie heeft ook andere voordelen, zo stelt Huis en Energie, de vakbeurs die op 12, 13 en 14 november wordt gehouden in Haarlemmermeer.

Vier aspecten van goede ventilatie Minder fijnstof. Binnenshuis hangt soms tot wel 5 keer zoveel fijnstof in de lucht als buiten. Goede ventilatie is dus essentieel voor gezonde luchtwegen en om allergieën tegen te gaan.

Betere vochtregulering. Met de juiste ventilatie houd je de luchtvochtigheid op peil en ga je de vorming van schimmels tegen.

Genoeg zuurstof. Moderne ventilatiesystemen meten zelfs het CO2-gehalte in de lucht en schakelen een tandje bij als het in huis te muf wordt.

Weinig invloed op temperatuur. Moderne ventilatie brengt de verse lucht op temperatuur met behulp van de uitgaande lucht. Zo heb je niet constant energie nodig om je binnenklimaat op temperatuur te houden.

Een laagdrempelige en goedkope manier (paar tientjes) om snel te besparen, is de aankoop van een ventilator die je onder de radiator hangt en de warme lucht de woonruimte in blaast. "De meeste cv-ketels draaien op een temperatuur van 70 graden", legt Van Meegeren uit.

"Een radiatorventilator vergroot de afgiftecapaciteit. Daardoor kan de gasketel terug naar 60 graden, waardoor deze efficiënter wordt. Daarmee bespaar je dus ook energie. Het mooie is bovendien dat zo'n ventilator ook de radiatoren net dat zetje kan geven om ze geschikt te maken voor een elektrische warmtepomp. Het is immers de bedoeling dat we langzaam van het gas af gaan."