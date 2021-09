Heb je het over bamboe in de tuin, dan gaan er wellicht alarmbellen af. De woekerende plant kan immers een hardnekkig probleem worden. Toch is die slechte reputatie ook weer niet helemaal terecht. Ter gelegenheid van Wereld Bamboedag zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

Jelle Dijkstra, werkzaam in het modeltuinencomplex De Tuinen van Appeltern, weet uit ervaring dat je bij bepaalde bamboesoorten moet oppassen.

"Sommige soorten woekeren enorm. Bij ons zijn er wel begrenzers omheen gezet, maar het blijft belangrijk dat je dan de randen bijhoudt. Op een aantal plaatsen is dat hier niet gebeurd, en dan wordt het bijna een plaag. De wortels lopen als een soort ruggengraat over de begrenzers heen."

"Bamboe kan ook onder een terras doorgroeien en meters verderop weer omhoogkomen", gaat Dijkstra verder. "Dan zit die hele wortel onder je terras. Je kunt hem dan wel links en rechts afknippen, maar de rest blijft zitten en groeit door. Als het in een haag, bij een boom of onder een schutting zit, wordt het moeilijker om uit te graven. Heb je eenmaal een grote bos staan, dan krijg je het als particulier eigenlijk niet meer weg."

Zeventien soorten bamboe in de tuin

Dat laatste heeft René Wijnings dan ook gemerkt in de tuin van zijn nieuwe huis, waar kort geleden echte bamboefanaten woonden.

"We hebben hier zeventien verschillende soorten. Op de meeste plekken staan wel goede schotten, maar het groeit dicht op elkaar. Het wordt echt een muur van bamboe. Sommige soorten blijven laag, maar we hebben nu ook stokken die acht meter hoog en zeven centimeter dik zijn. Je hebt een professionele graafmachine nodig om dat weg te krijgen. De wortel is keihard."

Dijkstra geeft aan dat zelfs de snelgroeiende soorten in toom te houden zijn, mits je ze blijft controleren. "Kijk of er misschien een wortel over de begrenzer heen groeit en spit kleine uitlopertjes breed weg. Als je alles twee keer per jaar bijhoudt, blijft het goed te doen. Maar het kost inderdaad even extra energie om de plant ergens neer te zetten zodat hij mooi is en blijft."

Bamboe kan een welkome aanvulling zijn in de tuin, zolang je het goed bijhoudt. Bamboe kan een welkome aanvulling zijn in de tuin, zolang je het goed bijhoudt. Foto: Getty Images

'Mensen zijn wat luier geworden'

Qua tuinideeën zijn mensen de afgelopen jaren wat luier geworden, denkt Dijkstra. "Dat zie je ook terug in de keuzes voor grotere tegels en makkelijke beplanting. Maar zelfs in zulke gevallen kun je nog prima voor bamboe kiezen. Neem dan een soort die pollen vormt, zoals de Fargesia. Die hebben geen uitlopers en zijn dus heel prettig om in de tuin te hebben."

Wijnings heeft nog een ander voordeel ontdekt aan zijn beplanting. "Vogels zijn er heel blij mee. We hebben hier veel musjes, want die komen zich tussen de stokken verstoppen voor roofvogels. En een aantal bamboesoorten zijn ook gewoon erg mooi."

"Maar weet waar je aan begint. Zet heel goede schotten rondom de plek waar je het wil hebben. Anders gaat de bamboe het van jou winnen. Wij wilden een deel van de bamboe in de tuin doneren aan Ouwehands Dierenpark voor de panda's, maar die krijgen alleen gecertificeerd bamboe voorgeschoteld."