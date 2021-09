Het maken van een lichtplan is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een verbouwing of verhuizing. En dat terwijl de verlichting veel invloed op de sfeer in huis heeft. Maar hoe maak je een goed lichtplan? Experts vertellen het aan NU.nl.

Volgens Jaco Goudriaan, eigenaar van Lichtkunde, werkt het het beste als je een lichtplan maakt vóór je begint met bouwen. "Op die manier haal je het meeste uit je woning. Soms hebben mensen hun huis al vol staan, en hoewel er ook dan een lichtplan kan worden bedacht en uitgevoerd, is het lastiger om alles mooi weg te werken." Wel is het handig als je al weet hoe het huis ingericht gaat worden, zegt hij.

Er zijn gespecialiseerde bedrijven die een lichtplan voor je kunnen maken, maar je kunt het ook zelf doen. Er zijn online verschillende stappenplannen te vinden.

Ga je zelf aan de slag, begin dan met het tekenen van een plattegrond, zegt Eduard Jorissen, ledspecialist bij Letsleds. "Bedenk welke ruimte waarvoor dient. Is het een sfeerruimte als de woonkamer of een praktische ruimte, zoals de keuken of badkamer? Dit maakt een verschil in type verlichting. Op de plattegrond kun je aangeven waar je lichtpunten wil."

Maak een berekening voor de spots

Spots zijn momenteel erg populair. Volgens Jorissen kun je met een rekensom bepalen hoeveel spots je nodig hebt. Dit gaat niet over de plaatsing, alleen over de hoeveelheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen praktische ruimtes en sfeerruimtes.

Hoeveel spots heb je ongeveer nodig? Praktische ruimte: één spot per 1,5 vierkante meter

Sfeerruimte: één spot per 2 à 3 vierkante meter

De hoeveelheid is echter ook afhankelijk van andere factoren, zoals de hoogte van het plafond. Verder is het natuurlijk een kwestie van smaak. Denk aan de positie waar je de spot wil hebben: je wil bijvoorbeeld dat het werkblad in de keuken goed verlicht is, dus daar kun je er wat meer plaatsen. Maar in de eetkamer hangt er meestal een lamp boven de tafel, daar zijn spots dan ook vaak niet nodig.

Let daarnaast op de hoeveelheid watt, adviseert Jorissen. "We gaan meestal uit van een spot van 5 watt in led. Maar als je bijvoorbeeld een hoog plafond hebt, kan het geschikter zijn om 7 of 8 watt te nemen."

Verder is het belangrijk om rekening te houden met de lichtkleur, want die is heel bepalend voor de sfeer. Volgens Jorissen is de standaard lichtkleur in huis 2.700 kelvin. Wil je warmer licht, dan moet je voor een lager getal gaan. Voor witter licht heb je een hoger getal nodig.

Zorg ervoor dat je ook aan de besturing denkt. Bedenk dus of je een schakelaar of een dimmer wil.

Veelgemaakte fouten bij het maken van een lichtplan

Een simpel klusje is het niet, zo'n lichtplan. Er zijn dan ook wat dingen die mensen vaak fout doen als ze het plan zelf maken. Volgens Goudriaan plaatsen mensen vaak te veel lichtbronnen, omdat ze geen idee hebben van het effect van verschillende lichtbronnen.

Jorissen van Letsleds zegt dat het onverstandig is om het lichtplan niet te laten bekijken door een professional. "Je kunt prima zelf een lichtplan maken, maar laat er dan altijd naar kijken door iemand met ervaring. Je moet toch ergens je lampen kopen, laat dan gelijk iemand je lichtplan voor je checken."