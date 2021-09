Met de snelle groei van het aantal elektrische auto's in Nederland ontstaan ook problemen. Niet iedereen kan de auto op de eigen oprit zetten, waardoor thuis opladen moeizaam verloopt.

Mieke van der Ploeg uit Den Dolder (gemeente Zeist) heeft haar jarendertigwoning uitstekend geïsoleerd. Daarna heeft ze in etappes dertig zonnepanelen laten leggen. En onlangs kocht ze een elektrische auto, nadat ze met haar broer een succesvolle proefrit had gemaakt. "Hij kan wel 400 kilometer na één laadbeurt en rijdt heerlijk, dus ik kijk ernaar uit dat hij wordt geleverd", zegt ze.

Eén probleem: waar moet ze de auto parkeren? "Omdat we zonnepanelen hebben, laad ik de auto het liefste op met de stroom die groen wordt opgewekt. We hebben een diepe voortuin, van wel 10 meter, dus ik heb voorgesteld aan de gemeente om een parkeerplaats te creëren. Mooi met groen eromheen natuurlijk, het moet er wel mooi uitzien. De buurvrouw is op de hoogte en vindt het prima."

De gemeente Zeist werkt echter niet mee, omdat het geen groen wil opofferen voor stenen, stelt de gemeente in een reactie. "Nu moet ik mijn auto parkeren bij een publieke laadpaal en weer weghalen als hij vol is", legt Van der Ploeg uit.

Aantal laadpalen houdt groei elektrische auto's niet bij

Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt veel sneller dan de hoeveelheid publieke laadpunten. Begin 2021 was er gemiddeld één laadpunt per 4,6 elektrische auto's, terwijl een laadpunt twee jaar eerder nog gedeeld werd door 2,2 auto's, en vier jaar eerder zelfs door 1,1 auto's gemiddeld.

Door die scheefgroei wordt het voor mensen met een elektrische auto steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden, blijkt uit een recente analyse van Independer op basis van data van de RDW en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De verschillen zijn per gemeente groot, al ligt voor de hand dat in de gemeenten met meer laadpalen ook meer aanvragen zijn gedaan door bewoners om er een in hun buurt neer te zetten.

Gemeenten bepalen zelf het beleid en die verschillen van elkaar, stelt de ANWB na vragen van NU.nl. Zo moet je in Nijmegen een laadpaal in je eigen tuin of aan je huis monteren als je een eigen oprit hebt. De aanvraag voor een paal in de buurt als je geen eigen oprit hebt, duurt acht maanden. In Amsterdam moet je ook nog een parkeervergunning hebben. De ANWB dringt er bij gemeenten op aan in ieder geval in de buurt van het huis genoeg oplaadpalen te plaatsen.

Wallbox of laadpaal in de tuin

Sommige mensen wagen het erop de auto in een parkeervlak op straat te zetten en met een verlengsnoer het voertuig op te laden. Wil je snel kunnen opladen, dan is een wallbox of laadpaal in de tuin een goed idee. Die kosten zo'n 2.000 euro, maar daarmee ben je er nog niet. Zo moet je de meterkast bijvoorbeeld ook aan laten passen, legt de ANWB uit.

Als je in een appartement woont, heb je ook nog met de vereniging van eigenaren (vve) te maken. Je moet toestemming vragen of de vve het goed vindt dat je een laadpaal op de parkeerplaats of in een garage plaatst. Sommige vve's blokkeren dat omdat er risico is op brand. Het komt zeer sporadisch voor dat auto's in brand vliegen tijdens het laden.

Een wetsvoorstel moet het voor appartementseigenaren makkelijker maken om laadpalen voor elektrische auto's aan te leggen in parkeergarages onder het gebouw. vve's moeten op basis van de nieuwe wet straks daarover sneller een besluit kunnen nemen.

Vereniging Eigen Huis liet deze week echter weten dat er in het huidige voorstel te weinig aandacht zou zijn voor brandveiligheid. De belangenvereniging heeft dat naar eigen zeggen aan de betrokken ministeries laten weten.

“Je hoort al dat het netwerk overbelast kan raken als de zonnepanelen te veel stroom opwekken. Ik zou dat graag in de accu willen opslaan” Mieke van der Ploeg, eigenaar elektrische auto

Voor Mieke van der Ploeg zit er in het begin niets anders op dan de auto op te laden aan een publieke laadpaal. "Dat is zonde. Je hoort al dat het netwerk overbelast kan raken als de zonnepanelen te veel stroom opwekken. Ik zou dat graag in de accu willen opslaan. Die kan dan bovendien dienen als thuisbatterij, waardoor ik 's avonds de lichten aan kan zetten met de energie die in de accu van de auto zit."

Van der Ploeg vertelt op 9 oktober haar verhaal aan de gemeenteraad van Zeist, zodat politici het beleid mogelijk aan kunnen passen. De gemeente laat alvast weten in gesprek te willen gaan om te kijken of voor de situatie van Van der Ploeg een oplossing is te bedenken.