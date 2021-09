Een toiletbezoek waarbij er geen toiletpapier komt kijken en je toch helemaal schoon van de wc vandaan komt. Ontzettend handig, die Japanse wc's met allerlei snufjes, maar we zien ze nog (bijna) niet in de gemiddelde Nederlandse woning. Waarom staat de modernisering van het kleinste kamertje al jaren stil in Nederland?

Wie wel eens in Frankrijk of Italië op vakantie is, herkent ze vast wel: de bidets die naast de wc-pot staan. Waar het in andere landen gebruikelijk is om niet (alleen) met wc-papier te reinigen na een bezoek, blijft hier de toiletrol vaak het enige schoonmaakmiddel.

Moderner is de Japanse wc, die een ingebouwde bidet heeft, aangestuurd met een afstandsbediening of zelfs een app, met voorverwarmde en zelfreinigende bril en ga zo maar door. Ze zijn in tientallen sanitairwinkels te koop, in allerlei soorten, maten en prijsklassen. Toch zie je ze nauwelijks in Nederlandse huishoudens.

Geschiedenis van het toiletbezoek

Door de historie heen zijn er vele manieren geweest om jezelf te reinigen na een toiletbezoek. In het oude Rome werd een tersorium gebruikt, wat neerkwam op een spons aan een stok, beschrijft National Geographic. Zo'n tersorium is echter nooit opgegraven. Wel zijn er pessoi gevonden: een soort kiezels waarmee men in de Griekse en Romeinse oudheid de billen afveegde. Ook zijn er andere creatieve oplossingen als henneppapier en rijstpapier geweest.

Pas in 1857 werd toiletpapier in de westerse wereld als massaproduct gemaakt. Maar op veel plekken in de wereld gebruiken ze het liefst water. Behalve dat het goedkoper zou zijn, wordt ook hygiëne veel genoemd. De reden om een bidet aan te schaffen is eenvoudig, stelt een woordvoerder van Bidet.nl. "Als je in de tuin hebt gewerkt, met je handen in de aarde, veeg je die dan af met keukenpapier of was je de handen met water? Zo simpel is het: het wordt beter schoon met water."

Of de billen afvegen daadwerkelijk minder hygiënisch is dan wassen, valt niet in z'n algemeenheid te zeggen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Hoe schoon de wc is, speelt een grotere rol en een gehurkte zit zou het risico op bijvoorbeeld aambeien ook al verkleinen. Maar de Proctos Kliniek in Bilthoven, gespecialiseerd in anale klachten, wijst erop dat bij een jeukende anus wassen met water wel degelijk beter is.

Wc-gebruik ook kwestie van cultuur

Daar waar Nederlanders opkijken van een gat in de grond in een Frans café, kijken de Japanners op als ze zien dat onze toiletpot er nog hetzelfde uitziet als vijftig jaar geleden. In een artikel van de Japanse nieuwssite Mainichi is te lezen dat al meer dan 80 procent van de Japanners een toilet heeft met technische snufjes. Waarom vallen Nederlanders er nog niet echt voor? Mede-eigenaar Rem Pronk van Spatoilet vermoedt een combinatie van onwetendheid en taboe. "Sommige mensen weten simpelweg niet dat de optie er is. Maar je ziet ook dat mensen niet graag over hun toiletgebruiken praten. Het is iets waar we gêne over voelen."

Japanse wc's hebben een bedieningspaneel dat makkelijk is te bereiken. Dit exemplaar heeft het fonteintje boven de spoelbak. Het water waarmee je de handen hebt gewassen, wordt gebruikt om door te spoelen. Japanse wc's hebben een bedieningspaneel dat makkelijk is te bereiken. Dit exemplaar heeft het fonteintje boven de spoelbak. Het water waarmee je de handen hebt gewassen, wordt gebruikt om door te spoelen. Foto: Getty Images

Er zitten enkele nadelen aan de wc. Zo gebruikt hij stroom, dus je energierekening zal wat hoger worden. Ook kan de aanschaf -afhankelijk van het model en merk- even een flinke klap geld zijn. Zo heb je de Geberit AquaClean voor ruim 3500 euro. Maar een elektronische bidettoiletzitting heb je bij de Praxis al voor zo'n 200 euro. Wel zitten er bij de dure AquaClean een hoop andere functies, zoals brilverwarming, touch free openen, en zelfs een geurafzuiging.

De moderne wc wordt ook verkocht als een uitkomst voor ouderen of fysiek beperkte mensen. De kosten voor toiletpapier nemen af en het is ook beter voor het milieu. Het verwijderen van wc-papier uit de riolering kost veel energie.

Pronk vindt het waanzin dat wij westerlingen ons alleen maar met papier schoonmaken. "In andere landen is het al heel normaal om je onderlichaam met water te reinigen na een toiletbezoek."

En erg ingewikkeld is het niet. "Het is eigenlijk gewoon een toiletzitting met een douchearm. Die kun je met de afstandsbediening naar buiten laten komen. Maar je hebt ook toiletpotten waarbij de douchearm in het keramiek verwerkt zit. Die zijn dan wel wat duurder."