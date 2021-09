Wil je een reparatie in je huis laten uitvoeren en voorkomen dat je wordt opgelicht, dan is het slim om meerdere deskundigen langs te laten komen. Maar wat doe je als er vervolgens compleet verschillende offertes komen te liggen?

Tijdens de zware regenval in juli kregen Thijs Bosboom en zijn echtgenote last van een lekkage in de slaapkamer van hun net betrokken woning. Een probleem dat snel verholpen moest worden, hoewel het koppel zich ook realiseerde dat er klusjesmensen rondlopen die graag misbruik maken van een noodsituatie. "Het liefst kies je iemand uit de buurt, of een bedrijf dat door een vriend wordt aanbevolen. Maar vanwege de haast gingen we toch zelf op zoek."

Bosboom vertelt hoe hij zich nooit laat leiden door adverteerders op Google en graag gebruikmaakt van onafhankelijke reviews en prijsvergelijkingen. Zo heeft Vereniging Eigen Huis een online indicator, hoewel daarbij gezegd moet worden dat de prijzen inmiddels een stukje gestegen kunnen zijn.

"Uiteindelijk hebben we vier dakdekkers langs gehad", vertelt Bosboom. "Maar dat was eigenlijk het begin van de ellende. Ze bleken allemaal een eigen visie te hebben op wat er moest gebeuren."

Bosboom vertelt hoe het ene advies werd weggewuifd door het volgende bedrijf dat over de vloer kwam. "Op de offertes werden daarom ook verschillende dingen aangeboden, voor wijd uiteenlopende prijzen. Op die manier kon je ze dus eigenlijk niet meer goed vergelijken."

Uiteindelijk bleek de gekozen dakdekker het probleem niet goed te hebben opgelost. "Maar het voordeel was dat hij een garantie bood. Dus hij kwam terug om alles netjes te maken, zonder moeilijk te doen over de kosten. Wat wij hier in ieder geval van hebben geleerd, is dat je je niet moet blindstaren op de prijs. Het is ook fijn om iemand te hebben waar je heldere afspraken mee kunt maken."

“Misschien ziet het ene bedrijf een snelle oplossing om iets op te lappen, terwijl de ander aanraadt om een grotere investering te doen zodat je de komende tijd van ergernissen af bent.” Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

Prijzen kunnen sterk uiteenlopen

"Iedereen kan zich een klusser noemen", legt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis uit. "De een doet het vrijwillig, de ander als bijverdienste of juist volledig professioneel. In de tarieven is iedereen ook vrij, dus de prijzen kunnen sterk verschillen. De afgelopen tijd zijn die overigens omhoog gegaan, omdat arbeidskrachten en materialen schaarser zijn. Vanwege de coronacrisis is er een tekort aan bouwmaterialen uit het buitenland."

Kom je grote verschillen in offertes tegen, dan hoeft dat niet per se te betekenen dat er meteen een malafide bedrijf tussen zit. "Misschien ziet het ene bedrijf een snelle oplossing om iets op te lappen, terwijl de ander aanraadt om een grotere investering te doen zodat je de komende tijd van ergernissen af bent", vertelt De La Porte.

Net als Bosboom adviseert De la Porte om lokale bedrijven in te schakelen, het liefst via referenties van bekenden. Hoge zoekresultaten zijn vaak een slechte raadgever. "Een keurmerk voor klusjesmensen is er niet echt", legt hij uit. "Voor kleine verbouwingen en reparaties adviseren wij om te zoeken via Vlok. Dan weet je in ieder geval dat het bedrijf zich aan bepaalde kwaliteits- en garantievoorwaarden houdt. Mocht het misgaan, dan kun je daar in ieder geval een beroep op doen."

Keurmerk op komst voor online platforms

Mogelijk komt er in de toekomst wel een keurmerk voor online platforms die klanten en klussers bij elkaar brengen. Marco Schuurman van Slimster laat weten dat zijn bedrijf daar al een tijdje mee bezig is.

"Voor e-commerce en telecommunicatie is er al duidelijke wet- en regelgeving", legt hij uit. "Maar online leadgeneratie valt daar net buiten. We zijn nu in gesprek met instanties zoals brancheorganisatie DDMA en Thuiswinkel Waarborg. In de toekomst hopen we ook een collectieve verzekering voor alle aanvragers te hebben. Maar uiteindelijk hebben ook wij geen volledige grip op welke afspraken consumenten en klussers samen maken."

Transparantie biedt Slimster momenteel al wel, legt Schuurman uit. "Als klant zie je niet alleen zelf wie jouw opdracht wil hebben, maar bedrijven zien elkaar ook. Als we dan van meerdere kanten horen dat een bepaald bedrijf niet in de haak is, kunnen we daar weer strenger op controleren."