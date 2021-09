Het overstappen naar een andere energieleverancier is voor de ene Nederlander jaarlijkse kost, de ander maakt zich er liever niet druk om. Toch kan overstappen soms honderden euro's per jaar schelen. Waar moet je op letten bij het overstappen naar een andere energiemaatschappij?

Vergelijkingssites als Independer.nl wijzen bijna dagelijks op het belang om geregeld over te stappen van contract zodat je als consument de beste prijs betaalt. In een paar stappen kun je berekenen hoeveel je per energieleverancier moet betalen voor stroom en gas.

"Wij adviseren ook om ieder jaar over te stappen", zegt Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond. "Uiteraard is voor veel mensen de prijs de belangrijkste reden om te switchen. Voordat je gaat kijken of je ergens anders voordeliger uit bent, moet je je laatste jaarnota opzoeken. Daarop staat je verbruik van het afgelopen jaar. Dat heb je nodig om bij een vergelijkingssite te peilen of je op basis van dat verbruik beter kunt overstappen."

“Wij doen ook een duurzaamheidsonderzoek, want hoe groen is groen? Wat bedrijven opwekken is één, maar waar ze vervolgens in investeren is nog een tweede.” Joyce Donat, woordvoerder Consumentenbond

Sabine Samsom is financieel coach en schrijft regelmatig adviezen over besparen op energiekosten op haar website Financequeen.nl. "Ik stap zelf ook ieder jaar over", zegt Samsom. "Maar ik merk dat mensen het vaak een stap vinden. Zelf noteer ik het gewoon in mijn agenda en vervolgens leg ik mijn contract vaak voor een jaar vast. Vaak krijg je dan nog een welkomstbonus ook."

"Jouw welkomstbonus wordt in feite betaald door de slapende klanten, de mensen die niet overstappen. Let er wel op dat je altijd kijkt naar de kosten per jaar en niet per maand. Want bij het jaarbedrag op een vergelijkingssite zit een eventuele welkomstbonus."

Donat: "Mocht je het gedoe vinden om ieder jaar over te stappen, dan kun je ook voor een contract van drie jaar kiezen. Zeker voor de duurzame consument kan dat aantrekkelijk zijn, omdat duurzame leveranciers ook afspraken kunnen maken voor de langere termijn. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze."

Leverancier die goed scoort op duurzaamheid niet altijd duurder

Toch kunnen er naast een goedkoper contract ook andere redenen zijn om over te stappen. "Duurzaamheid en groene energie worden voor consumenten ook steeds belangrijker", geeft Donat aan.

"Wij doen ook een duurzaamheidsonderzoek, want hoe groen is groen? Wat bedrijven opwekken is één, maar waar ze vervolgens in investeren is nog een tweede. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld best Hollandse windstroom opwekken, maar vervolgens investeren in kolen of kernenergie. Vaak denken mensen dat een leverancier die goed scoort op duurzaamheid ook duurder is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn."

Ook lokken energiemaatschappijen klanten soms met andere cadeaus, zoals een slimme thermostaat, een app waarin je je energieverbruik gedetailleerd kunt zien of met cadeaubonnen. "De welkomstbonus krijg je vaak pas aan het einde van het contract, maar andere cadeaus krijg je al eerder", zegt Samsom. "Kijk ook naar de waarde van je cadeau. Een cadeaubon is duidelijk, maar wat is zo'n slimme thermostaat daadwerkelijk waard?" Donat: "Bovendien werkt die thermostaat soms alleen maar bij één energiemaatschappij."

Let op wanneer je overstapt

Als je zonnepanelen hebt, wordt je verbruik voorlopig nog weggestreept tegen de opbrengst vanwege de salderingsregeling. Wekken de panelen echter meer op dan dat je aan stroom verbruikt, dan krijg je een terugleververgoeding. Vergelijk in dat geval dus ook de terugleververgoeding.

“Stap je in maart op en is je contract in de winter verlopen, dan kun je bedrogen uitkomen.” Sabine Samsom, financieel coach

Toch waarschuwt Samsom nog wel voor het moment van overstappen. "Als je contract al verlopen is, heb je een variabel tarief. Dan kun je iedere maand opzeggen. Maar kijk wel uit wanneer je dat doet."

"Stap je bijvoorbeeld in maart op en is je contract in de winter verlopen, dan kun je bedrogen uitkomen. Je hebt dan de dure wintermaanden achter de rug, waardoor je gemiddeld veel hebt verbruikt. De goedkope maanden moeten nog komen, maar omdat je wil opzeggen, kan het zo zijn dat je gemiddeld te weinig hebt betaald. Dan krijg je een naheffing. Andersom kan het natuurlijk weer gunstig voor je uitpakken als je in oktober zou overstappen."