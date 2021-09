Wat is het beste traphekje? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Bij traphekjes staat de veiligheid voorop. Het hekje moet stevig zijn en goed sluiten. Als je kind eraan rammelt, mag het niet openen en mogen er uiteraard geen onderdelen losraken. Daarnaast is het prettig als een hekje makkelijk te installeren is en eenvoudig opent en sluit.

De Consumentenbond test traphekjes grondig op veiligheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar onder meer het dagelijks gebruik en het installatiegemak. Er zijn in totaal 41 traphekjes getest die verkrijgbaar zijn.

Een traphekje van Safety 1st komt als Beste uit de Test. Een ander traphekje van dit merk is de Beste Koop.

Er kwamen meer traphekjes als Beste uit de Test. We lichten hier het traphekje met de laagste prijs uit.

Dit metalen spijlenhekje van Safety 1st bestaat uit een vast frame met daarin een deurtje. Met de veiligheid zit het goed: het is stevig, sluit goed en doorstaat zelfs een extra zware botstest.

Een groot voordeel van dit hekje is dat je het heel gemakkelijk opent en sluit, ook met één hand als je je kind op je arm draagt. Daarnaast is het hekje gemakkelijk te installeren. En als je kind oud genoeg is, haal je het ook eenvoudig weer weg.

Het frame van dit hekje kan ook een nadeel zijn. Er zit over de gehele breedte een vaste balk aan de onderkant waarover je kunt struikelen. Gelukkig is die heel laag bij de grond en zijn de hoeken afgevlakt. Daardoor is dit risico klein.

Een ander nadeel is dat dit hekje alleen past in een doorgang van 73 tot 80 centimeter. Vooral voor smallere doorgangen kan dit een probleem zijn. Je kunt voor een bredere doorgang verlengstukken bijkopen.

Dit spijlenhekje is ook van metaal en is van hetzelfde merk als de Beste uit de Test. Het is een stuk goedkoper en doet wat betreft de kwaliteit weinig onder. Bij dit traphekje open en sluit je het hele hekje. Het heeft geen vast frame met een deurtje.

Ook bij dit hekje zit het goed met de veiligheid. Het doorstaat alle veiligheidstests inclusief de extra zware botstest.

Het is makkelijk in het gebruik en het sluitmechanisme werkt goed, al gaat het openen en sluiten niet zo makkelijk als bij de Beste uit de Test.

Een voordeel is de grotere marge in de breedte. Het past in een doorgang van 62 tot 102 centimeter. Wel is het installeren een iets lastiger klusje.

Let op: dit hekje wordt ook verkocht onder de naam Wall Fix Meta(a)l wit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.