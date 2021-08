Er komt altijd wel een moment dat de wasmachine aan vervanging toe is, misschien wel bij een verhuizing of na het zoveelste defect. Waar moet je op letten bij de aanschaf?

Uiteraard zijn er online allerlei testen te vinden die de beste wasmachine van het moment aanwijzen. Zo is voor NU.nl eerder dit jaar nog gekeken naar goede machines voor grote huishoudens.

Wil je een persoonlijker advies, dan heeft de Consumentenbond een keuzehulp voor leden. En in winkels waar witgoed wordt verkocht, staat altijd wel een verkoper die kan helpen. Koop je online of wil je beter beslagen ten ijs komen, let dan hierop:

1. Wat is de maatvoering?

"Eigenlijk is maatvoering het kleinste probleem", zegt Frits Koolen, inkoper witgoed voor Mediamarkt en zelf oud-verkoper. "Praktisch alle wasmachines zijn 60 centimeter breed, 60 centimeter diep en 85 centimeter hoog. In Nederland gaan ze altijd aan de voorkant met een deurtje open. Standaard laden ze bijna allemaal 8 kilo, waarmee ze een grotere binnenkant hebben dan een paar jaar geleden. Soms zelfs 9 of 10 kilo. Voor de zuinigheid maakt het niet uit, omdat ze bijna allemaal een weegschaal hebben. Heb je minder was, dan verbruikt de machine automatisch minder water."

2. Hoe vaak ga je wassen?

Als het aan Koolen ligt, de belangrijkste vraag die een verkoper kan stellen. "Sommige huishoudens wassen wel twee keer per dag. Anderen maar één keer in de week. Als dat laatste zo is, heb je geen wasmachine van 800 euro nodig, natuurlijk. Onbekende merken gaan zo'n tweeduizend wasbeurten mee. Miele staat erom bekend dat de machines zeker vijfduizend wasbeurten meegaan. Voor een gemiddeld gezin is dat wel vijftien jaar."

3. Hoe zuinig is de wasmachine?

Sinds maart van dit jaar bestaan er nieuwe energielabels: A tot en met G, waarbij G het minst zuinig is en A het meest zuinig. Het energielabel is gebaseerd op het ecoprogramma. Op het label staat ook het stroomverbruik per honderd wasbeurten, waardoor je een goede vergelijking kunt maken, zo schrijft Milieu Centraal.

"Als je vier keer per week een wasje draait, kost je dat jaarlijks zo'n 60 euro aan stroom", aldus Koolen. "Als je veel vaker wast, kunnen de verschillen best oplopen."

Foto: Getty Images

4. Hoe schoon wast de wasmachine?

Je denkt misschien: dat zullen ze toch allemaal wel doen? Toch zijn er wel verschillen, waarschuwt Koolen. "Kijk daarvoor goed online naar testen. Grofweg kun je wel zeggen dat de goedkopere modellen, dan heb ik het over 200 euro, minder goed wassen dan alles vanaf 400 euro. De was komt er dan grauwer uit, of vlekken worden niet goed verwijderd."

5. Welke programma's kent de wasmachine?

"Vanaf 500 of 600 euro zijn het eigenlijk complete computers. Maar de praktijk leert: wasautomaten hebben veel programma's, maar er worden er maar hooguit drie of vier gebruikt. Het grappige is dat wel iedere klant andere programma's gebruikt, dus ze zitten er niet voor niets op. De ene is zuinig op z'n sportkleding, de ander wil graag kleding impregneren."

Zuinige programma's duren meestal wat langer. "Meestal is dat geen probleem, omdat er op de meeste machines wel een uitstelknop zit", aldus Koolen. "Dan kun je hem dus 's avonds aanzetten, zodat hij 's nachts gaat lopen en dan maakt het niet uit dat het een paar uur duurt. Er zijn echter machines die ook een snelle zuinige stand hebben. Als snelheid belangrijk is voor je, dan kun je daar naar kijken."

Extra tip

"Het komt nogal eens voor dat je een sok hebt laten vallen en toch de wasmachine al aan hebt gezet. Nu kun je de meeste wasmachines in het eerste half uur wel onderbreken, maar er zijn er ook met een klepje aan de voorkant waar je die sok dan nog in kunt gooien. Verder zijn er altijd mensen die het leuk vinden om wasmachines met de telefoon te bedienen. Meestal komen die klanten uit bij een Koreaans merk: Samsung of LG."