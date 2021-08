Gezoem in je oor en overal jeukende bulten: in de zomermaanden kun je flink door muggen geplaagd worden. En dan kunnen de kosten van een op maat gemaakte hor ook nog eens aardig oplopen. Zet je in vakantietijd liever zelf iets in elkaar, dan zijn er enkele dingen om op te letten. NU.nl verzamelt de belangrijkste tips.

De basis voor een zelfgemaakte hor is niet heel ingewikkeld. Bouwmarkten verkopen gaas, profielen en hoekpunten, die je samen als een frame in elkaar kunt zetten.

Welk type hor je precies wil hebben, hangt af van de plek. Heb je bijvoorbeeld een raam dat naar buiten opent, dan kun je een voorzet- of rolhor gebruiken.

Draait je raam naar binnen toe, dan maak je meestal gebruik van een inzet- of klemhor.

Let op met het meten en zagen van het frame

Welke stappen je moet zetten, is onder meer te lezen in de online uitleg die Karwei geeft. Het oogt allemaal eenvoudig: zodra je de plek van de hor hebt opgemeten, is het alleen nog een kwestie van de profielen op de juiste maat zagen. Maar bij dat begin gaat het helaas weleens mis.

"Ik vervang regelmatig horren die mensen zelf hebben gemaakt", vertelt Gert van Dijk. Voor Horrenexpert rijdt hij de hele zomer rond om klanten van hun muggenprobleem af te helpen. "Het is echt millimeterwerk, dat beseffen mensen soms niet. Als je er 2 millimeter naast zit, komen muggen gewoon binnen en heb je dus niks meer aan je hor."

Van Dijk raadt doe-het-zelvers dan ook aan om met goed gereedschap te werken, zoals een kapzaag die voor aluminium geschikt is. Meet je de profielen op, hou dan ook rekening met de extra lengte van de hoekstukken. Die elementjes schuiven overigens niet altijd even makkelijk de profielen in, maar dat kan met WD-40 worden verholpen. Lukt het daarna nog steeds niet, dan kun je de hoekstukken er met een hamer in tikken. Zet er dan wel een blokje hout tussen om schade aan de hor te voorkomen.

Gaas tegen hooikoorts

Wil je naast insecten ook meteen van hooikoortsklachten af zijn, dan kun je kiezen voor speciaal antipollengaas. "De gaasstructuur daarvan is veel dichter", legt Van Dijk uit. "Maar daardoor komt er wel minder frisse lucht doorheen en heb je meer lichtverlies. Bij ons worden ze niet heel veel besteld."

Nadat je het horrengaas op maat hebt geknipt en over het frame hebt gelegd, kun je alles vastzetten met een inrolpees. Bij sommige modellen doe je dat met een binnenstrip. Vervolgens kun je het overgebleven gaas wegsnijden met een stanleymes. Als laatste kun je eventueel nog scharnieren of schuifjes in het kozijn schroeven om de hor op zijn plek te houden.

Heb je überhaupt geen zin om te klussen, dan kun je nog kiezen voor horrengaas met klittenband. Wees wel waakzaam, want in verschillende online reviews blijkt niet iedereen even enthousiast. Bovendien moet je de boel lostrekken als je een raam naar buiten wil openen of sluiten. Maar lekker goedkoop is het wel.

