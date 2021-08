Hoewel het dankzij de bouwvak momenteel misschien wat rustiger is met geklus in de buurt, zijn nog steeds veel Nederlanders bezig met het verbouwen van hun woning. Verduurzamen, een nieuwe keuken of een aanbouw kan niet iedereen van zijn of haar eigen spaargeld betalen. Wat zijn de financieringsopties?

Als eerste is het uiteraard slim om goed uit te zoeken wat je precies wil veranderen aan de woning. Wat een verbouwing kost, verschilt natuurlijk behoorlijk. Vereniging Eigen Huis heeft op een rij gezet waar je ongeveer aan kunt denken bij onder meer een aanbouw van 4 bij 3 meter (19.000 euro).

Grofweg zijn er drie opties om de verbouwing te financieren: spaargeld inzetten, de hypotheek verhogen of een persoonlijke lening afsluiten.

Spaargeld inzetten voor de verbouwing

"Je krijgt nauwelijks rente meer op je spaarrekening, dus als je het geld hebt is het een goed idee om het in de woning te investeren", zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige van Independer.nl.

"Grote spaarders betalen ook nog belasting en banken rekenen zelfs boven een bepaald bedrag een negatieve rente. Bekijk wel of de buffer groot genoeg blijft die je overhoudt, zodat je financiële tegenvallers kunt blijven opvangen."

Hypotheek verhogen

De hypotheekrente is momenteel erg laag, zo rond de 1 procent als je het tarief voor tien jaar vastlegt. "Daarom is het aantrekkelijk om te onderzoeken of je de hypotheek kunt verhogen", aldus Lankreijer-Kos. "Zeker als er overwaarde op de woning zit, zijn die mogelijkheden er."

Toch is het niet verstandig om de hypotheek in te zetten bij kleine verbouwingen, zoals een nieuwe badkamer of keuken. "Bedenk dat je veel extra kosten maakt: voor de hypotheekadviseur die je verplicht moet inschakelen, de taxatie en voor de notaris waar je meestal naartoe moet", aldus de hypotheekdeskundige.

"Het zou wel zo kunnen zijn dat je bij de aankoop van het huis kosteloos hebt gevraagd om een verhoogde inschrijving. In dat geval hoef je niet opnieuw naar de notaris. Dat scheelt al zo'n 600 euro."

Kortom, het voordeel is de lage rente, het nadeel de kosten. Zeker bij grote verbouwingen kan het echter ook lonen om te kijken of je niet meteen de hele hypotheek kunt oversluiten, zeker als het een aflossingsvrije hypotheek is. Er geldt meestal een boeterente, maar het kan zijn dat het alsnog loont. Independer.nl maakte een rekenvoorbeeld:

Een aflossingsvrije hypotheek van 250.000 euro met 3,5 procent rente en 730 euro bruto maandlasten. Je wil voor 30.000 euro gaan verbouwen. En je hebt 10.000 euro boeterente en kosten. De totale hypotheek wordt 290.000 euro. De nieuwe rente wordt 1,5 procent en de nieuwe maandlast 360 euro, een maandelijkse besparing van 370 euro.

Persoonlijke lening

"Als je voor de verbouwing maximaal 28.000 euro leent, is een persoonlijke lening tot honderden euro's voordeliger dan een tweede hypotheek", zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. "Door die bijkomende kosten is een persoonlijke lening vaak toch goedkoper dan je hypotheek verhogen, hoewel je voor die hypotheek een lagere rente betaalt", aldus Bulthuis.

"Sommige mensen denken dat je de rente bij een persoonlijke lening niet kunt aftrekken, maar dat is wel zo", zegt Lankreijer-Kos. Een persoonlijke lening is makkelijker af te sluiten (binnen een week geregeld als het inkomen dat toestaat), goedkoper en de looptijd is korter: meestal tien of vijftien jaar. "Houd er dan wel rekening mee dat je maandlasten door aflossing hoger zijn", aldus Lankreijer-Kos. De rente ligt tussen de 5 en 12 procent.

Tot slot: bedenk dat je duurzaamheidsmaatregelen in huis niet volledig zelf hoeft te financieren. Er bestaat een Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en gemeenten, waterschappen en provincies betalen soms nog voor bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak. Bekijk daarvoor de Subsidiewijzer van Milieu Centraal.