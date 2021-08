Een huis van hout heeft uiteenlopende voordelen: het is goed voor het milieu, het heeft een gunstige isolatiewaarde en er kan bovendien snel mee worden gebouwd. Toch zijn veel mensen bang voor het onderhoud dat erbij komt kijken. NU.nl zoekt uit wat er nodig is om het hout mooi te houden.

Zeker in het Nederlandse klimaat heeft hout niet altijd een goede reputatie. Heb je donkergekleurde, zachthouten kozijnen op de zuidkant van je huis, dan kun je er een flinke kluif aan hebben om de boel netjes te houden. Centrum Hout legt uit dat schommelingen van het weer een flinke aanslag kunnen zijn. Blijf je alles echter goed bijhouden, dan kan een houten kozijn toch echt tientallen jaren meegaan.

Rottende plekken zijn een bekend probleem bij houten woningen, vooral als vocht in de buitenlucht niet kan verdampen. Leg je zelf een vlonder aan, let er dan bijvoorbeeld op dat er tussen de planken ruimte overblijft voor ventilatie. En wil je problemen zoals houtrot en verkleuring voorkomen, dan kan het helpen om je materiaal te impregneren.

“Een houtsoort die onbehandeld in de laagste klasse zou vallen, kan met modificatie juist in de hoogste klassen terechtkomen.” Dick Verbeeten, GevenHout

Toch is onbehandeld hout niet meteen nadelig, vertelt Dick Verbeeten van GevenHout. "We zien dat mensen steeds vaker kiezen voor houten gevel- en wandbekleding, met ook nog een voorkeur voor zo min mogelijk onderhoud. Je kunt het materiaal in dat geval ook onbehandeld tegen de gevel laten zitten. Dan zal het uiteindelijk wel vergrijzen, maar als je een hoge duurzaamheidsklasse hebt en het goed bevestigd is, kan het echt jaren mee."

"Hardhoutsoorten zitten meestal in de klassen 1 en 2", legt Verbeeten uit. "Die hebben dan een levensduur van 25 jaar of meer. Naaldhout ligt lager, maar dat kan tegenwoordig wel worden verbeterd via thermisch modificeren. Door zo'n warmtebehandeling neemt het hout minder water op. Een houtsoort die onbehandeld in de laagste klasse zou vallen, kan via die weg juist in de hoogste klassen terechtkomen."

Voordelen van houtmodificatie

Ook Centrum Hout somt de voordelen van moderne modificaties op. Zo neemt de kans op schimmels of insecten in het hout af, en isoleert het aangepaste materiaal beter. Onderhoud zou vrijwel niet meer nodig zijn, waarmee het ook zeker voor buitenkozijnen een prettige oplossing is.

Want zeker bij die gedeeltes treden makkelijker problemen op. Een regelmatige schoonmaakbeurt en onderhoudscheck is dan ook aan te raden. "De vlakke delen hebben het meest te lijden onder de weersomstandigheden", legde verfspecialist Dianne van Tuijl eerder uit aan NU.nl. Vangt een kozijn veel regen, hagel of UV-straling, dan heeft het relatief vaker verf nodig. Met andere delen kun je tien jaar vooruit, mits de verf van goede kwaliteit is.

Met het oog op de duurzaamheid van je hout is het schilderwerk dus ook iets om in de gaten te houden. Vooral het voorwerk moet daarbij niet worden onderschat. Zonder goed te ontvetten en schuren, zal de laklaag immers minder goed blijven zitten en zal je sneller weer aan de slag moeten. Let daarnaast niet alleen op de kwaliteit van je lak, maar ook op die van de grondverf. Van Tuijl: "Dat is het fundament voor je schilderwerk. Net als bij het bouwen van een huis stort alles in elkaar als de basis niet goed is."