Waarom is de energierekening altijd hoger dan je verwacht? Een belangrijke oorzaak: energieslurpers, zoals Amerikaanse koelkasten, waterbedden en grote televisieschermen. Op apparatuur kun je flink wat geld en CO2-uitstoot besparen.

Bijna iedereen heeft verschillende energieslurpers in huis staan. Dat zijn elektrische apparaten die - vaak onbewust - veel stroom verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan een groot televisiescherm, waarbij een plasmascherm ongeveer 485 kilowattuur (110 euro) per jaar gebruikt. Maar ook een wasdroger is goed voor 290 kWh (65 euro) per jaar, en de vaatwasser gebruikt jaarlijks 240 kWh (55 euro).

Het voordeel van bovenstaande apparaten is dat je zelf bepaalt wanneer ze aan staan. Wie op stroomgebruik wil bezuinigen, moet er dus simpelweg minder gebruik van maken. Maar dat is niet bij elk apparaat even eenvoudig.

Zo behoort de elektrische boiler tot een van de grootste energieslurpers in huis. Op de website van Milieu Centraal staat de volgende berekening: een algemene elektrische boiler groter dan 20 liter verbruikt in een gemiddeld huishouden bijna 1.900 kWh per jaar. In euro's omgerekend kost hij jaarlijks bijna 420 euro. "Het water moet constant warm gehouden worden, dus de boiler moet continu aan blijven. En dat betekent dat hij constant stroom verbruikt", zegt voorlichter Pim Nusselder van Milieu Centraal.

Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met een kokendwaterkraan? Bedrijven die ze verkopen, zoals Quooker, adverteren met de belofte dat die juist energie bespaart, doordat je het water niet telkens hoeft te koken. "De Quooker is inderdaad energiezuiniger dan een waterkoker", bevestigt Nusselder.

Lampen kosten meer dan je denkt

Naast de constante energiegebruikers zijn er ook apparaten die zo nu en dan flink wat energie kosten. Denk bijvoorbeeld aan de mobiele airco die 200 kWh per jaar gebruikt. Of beter gezegd: 200 kWh in een warme zomermaand.

Ook verlichting is een grootverbruiker van elektriciteit. Zo adviseert Gerlinde Beekhuis van klimaatstichting HIER om daar eens extra goed op te letten. "Verlichting gebruikt veel energie doordat nog niet alle gloeilampen zijn vervangen door ledlampen. Maar ook doordat de lampen vaak onnodig aan staan. Zet ze dus uit als je de kamer verlaat."

“Als je apparaten koopt, kijk dan naar het energielabel: kies A of in elk geval zo groen mogelijk.” Pim Nusselder, Milieu Centraal

Hoewel het resultaat van de bezuinigingen pas op de jaarrekening verschijnt, zijn Beekhuis en Nusselder ervan overtuigd dat het belangrijk is om op het energieverbruik te letten. "Het is slim om eerst te bedenken of je het apparaat wel echt nodig hebt. Als je het al koopt, kijk dan naar het energielabel: kies A of in elk geval zo groen mogelijk", zegt Nusselder. Beekhuis vult aan: "Zet de apparaten niet op stand-by, maar uit."

Daarnaast heb je tegenwoordig verschillende apps en slimme stekkers die laten zien hoeveel energie een apparaat verbruikt. "Als het te veel is, vervang je het apparaat door een duurzamer exemplaar", zegt Nusselder. "Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Je verdient in veel gevallen het aankoopbedrag vanzelf weer terug."