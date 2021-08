Met klusjesmensen die de komende tijd op vakantie zijn, kan het lastig worden om een betrouwbaar bedrijf te vinden. Hoe vind je tijdens de bouwvak iemand die goed en eerlijk werk levert? NU.nl zet een aantal tips op een rij. "Als iemand in deze periode alle tijd voor je heeft, moeten er alarmbellen afgaan."

Voor Noord- en Midden-Nederland is de bouwvak inmiddels begonnen, hoewel die vakantieperiode voor bedrijven geen verplichting is. Uit een onderzoek van USP bleek in 2017 dan ook dat meer dan de helft van de klusbedrijven doorwerkt. Toch neemt dat niet weg dat we in een drukke tijd zitten, waar sjacheraars graag misbruik van maken.

De Consumentenbond geeft online verschillende tips om een goed bedrijf te vinden. Zo kan het handig zijn om een klusser in te schakelen die is aangesloten bij een branchevereniging. Voor klusbedrijven is er bijvoorbeeld Vlok, waarbij je als consument ook makkelijk kunt zoeken naar aangesloten leden in de omgeving. Een vast advies blijft daarnaast altijd om bij minimaal drie bedrijven een offerte op te vragen.

"Het is een drukke tijd", beaamt Niels Wensing van Bouwend Nederland. "Voor kleinere klussen kunnen mensen vaak wel ergens een gaatje vinden. Maar zorg er in ieder geval voor dat je tijdig iemand zoekt. Maak een belrondje langs verschillende bedrijven en wacht niet tot het laatste moment."

Online zijn er verschillende platforms te vinden om consumenten en klussers met elkaar in contact te brengen, hoewel je ook daar waakzaam moet blijven. Marco Schuurman, initiatiefnemer van Slimster, stuit bij zijn eigen controles regelmatig op bedrijven die niet het beste met hun klanten voorhebben. Zo zouden dakdekkers uit de regio Den Bosch al jaren veel ellende veroorzaken, net als stukadoors in de buurt van Rotterdam.

'Goed bedrijf vraagt nooit om aanbetaling'

"Soms gaat het om een menselijke fout", legt Schuurman uit. "Maar het kan heel moeilijk zijn om te doorgronden of je met een kwaadwillend bedrijf te maken hebt. Wij zijn daar zelf haast obsessief mee bezig. Maar besef goed dat oplichters echt de beste verkopers zijn."

Hoewel het voor een leek moeilijk kan zijn om de rotte appels eruit te pikken, zijn er wel belangrijke signalen om op te letten. "Bedrijven zijn nu drukker dan ooit", vertelt Schuurman. "Als je iemand aan de lijn krijgt die alle tijd van de wereld heeft, moeten de alarmbellen afgaan. Dat bestaat gewoon niet. Elk goed bedrijf heeft het nu druk."

Net als Bouwend Nederland adviseert Schuurman om niet overhaast een klusser in te schakelen en om kritisch naar online reviews te kijken. "Hoe meer haast je hebt, hoe eerder je tegen een verkeerd bedrijf aanloopt", legt hij uit. "Zoek ook altijd naar een specialist in de buurt. En betaal niets vooraf. Bij een gerenommeerde keukenwinkel is dat misschien een ander verhaal, maar niet voor een klus die minder dan een paar duizend euro kost. Een goed bedrijf vraagt nooit om een aanbetaling."