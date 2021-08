Souvenirs helpen je om reisherinneringen een plek in huis te geven. Experts leggen uit hoe je tijdens je vakantie de mooiste spullen vindt én hoe je deze het beste in je interieur laat passen.

Tip 1: Houd het hele jaar een wensenlijstje bij

"Wanneer me iets te binnen schiet dat ik graag in huis wil hebben, voeg ik het meteen toe aan een lijst die ik bijhoud op mijn telefoon", aldus reisblogger Denise van Rijswijk, van het online reismagazine Inhetvliegtuig.nl. "Naast mijn lijstje heb ik ook weleens gebruik gemaakt van een moodboard, zeker toen ik net verhuisd was. Op die manier kon ik ervoor zorgen dat alles goed bij elkaar zou passen."

Deze voorbereiding geeft haar meer focus om bijzondere dingen te vinden wanneer ze eenmaal op reis is. "Zo kocht ik bijvoorbeeld mooie handdoekhaakjes, iets dat je normaal gesproken waarschijnlijk zou vergeten te kopen. Zoiets kleins kan een normale ruimte al een unieke touch geven. Ook al heb je het volstaan met IKEA-meubelen, je voorkomt met zulke details dat je ruimte een eenheidsworst wordt."

“Spullen waar een mooie reisherinnering aan hangt zijn me net wat dierbaarder en nemen me weer even terug naar het moment.” Denise van Rijswijk, reisblogger

Tip 2: Zoek souvenirs met een functie

"Ik kies vooral voor spullen die niet alleen mooi zijn, maar ook een functie hebben", zegt interieurstylist Sabine Weertman. "Glaswerk als een vaas of een plantenpot doet het altijd goed. En handig keukengerei komt altijd van pas. Als je een souvenir kunt gebruiken voor iets nuttigs, dan heb je er nog meer plezier van en ligt het niet als een nutteloos troepje in je huis."

Dit geldt ook voor souvenirs die je koopt tijdens activiteiten die je op reis onderneemt. "Na een tour op een theeplantage of wijngaard neem ik graag iets mee", zegt Van Rijswijk. "Spullen waar een mooie reisherinnering aan hangt zijn me net wat dierbaarder en nemen me weer even terug naar het moment."

Tip 3: Vraag lokale bevolking om hulp

"Om bijzondere items te vinden ga ik in steden op zoek naar vintage markten en rommelmarkten", vertelt Van Rijswijk. "Vermijd de toeristische souvenirwinkels en vraag mensen die er wonen waar je moet wezen voor goede spullen. Op die manier heb ik in Ecuador bijvoorbeeld een hele mooie wollen deken gevonden. Ik was er specifiek naar op zoek en na wat rondvragen bracht een local me naar een kwaliteitswinkel waar geen toeristen komen."



Maak ook gebruik van de specifieke stijl van een land, adviseert Weertman. "Ik ben zelf gek op servies met bloemen en dat is iets waar de Fransen erg goed in zijn", legt ze uit. "Zelfs als bekenden daarheen reizen, vraag ik ze om iets in die stijl voor me mee naar huis te nemen."

Kies een mooie plek waar je de souvenirs presenteert, bijvoorbeeld in een vitrine of open kast. Foto: Pexels

Tip 4: Kies de presentatie die bij jou past

Er zijn verschillende manieren om souvenirs in je interieur te verwerken. "Wanneer je souvenirs niet te storend wil laten zijn in je interieur kun je ervoor kiezen om deze tentoon te stellen in een vitrinekast", tipt interieurstylist- en ontwerper Annette van de Laar. "Een stoer industrieel rek of een mooie plank zijn daar ook geschikte plekken voor. Ook het toilet is een leuke locatie om met souvenirs het een en ander op te fleuren."

Je kunt souvenirs creatief inzetten als wanddecoratie. "Je kunt mooie kaarten en schilderijen gebruiken", zegt Weertman. "Maar denk ook bijvoorbeeld eens aan een mooi sieraad of een Marokkaans slofje aan de muur. Door het samen te groeperen kan dat een leuk geheel worden."