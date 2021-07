Je hebt je bank wat te enthousiast over je parketvloer geschoven of iets zwaars op de grond laten vallen. Wat te doen met die deuk of kras op je vloer? Experts leggen uit hoe je dit aanpakt en wanneer het tijd wordt om een professional in te schakelen.

Tip 1: Breng eerst zelf de schade in kaart

Om na de schade de volgende stap te bepalen, zijn er een aantal factoren waar je naar moet kijken. "Allereerst bekijk je hoe groot de schade precies is", vertelt John Blom, reparateur en trainer bij Beltraco. "Gaat het om een klein putje of moet een groter deel van de vloer gerepareerd worden? Daarna ga je na of de schade op één specifieke plek zit of dat deze verder verspreid is over de vloer."



Op die manier bepaal je of je vloer gerepareerd of vervangen moet worden. "We vragen onszelf altijd af of we de vloer naar wens kunnen repareren en of we zelf trots zullen zijn op het resultaat", zegt Blom. "Ook de plek van de schade kan hierbij het verschil maken. Een opgevuld gaatje in de vloer valt bijvoorbeeld veel meer op als deze zich in het midden van een kamer bevindt, waar ook nog eens veel licht op staat. Als we denken dat een reparatie geen mooi resultaat oplevert, adviseren we om de betreffende planken in de vloer te vervangen."

Tip 2: Ga na waar je vanuit je verzekering recht op hebt

Of de reparatie van je parketvloer wordt gedekt, ligt aan de voorwaarden van je verzekering. Ga dus eerst met de verzekeraar in overleg om te zien waar je recht op hebt, zegt Bas van der Kroef, eigenaar van B.R.N. Parket. "De ene verzekeraar zal de kosten voor een reparatie op zich nemen, waar het bij de ander misschien niet onder de dekking valt."



Voor een 'spotrepair' betaal je bij een professional ongeveer 300 euro, de uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de precieze schade. "Wanneer je de kosten zelf moet betalen, is het vullen van een deuk in de vloer de betaalbaarste optie", zegt Van der Kroef. "In zo'n geval wordt het materiaal opgevuld met was en daarna plaatselijk bijgewerkt. Maar weet wel dat je de schade mogelijk nog steeds een beetje zult kunnen zien. Het zal niet zo mooi worden als een reparatie waarvoor we bijvoorbeeld nieuwe vloerdelen plaatsen of de vloer opschuren en lakken."

Tip 3: Kun je dit zelf of moet er een professional aan te pas komen?

Nu je weet wat je te besteden hebt aan de reparatie moet je je afvragen: hoe perfect wil ik het hebben? "Je kunt eventueel zelf aan de slag gaan met een reparatiekit", vertelt Blom. "Je hebt daarvoor vulmateriaal in de juiste kleur nodig. Denk daarbij aan hardwas in meerdere kleuren, zodat je kunt het kunt mengen tot dezelfde kleur als je vloer. Met blanke lak verzegel je de was en de glansgraad kun je aanpassen met een daarvoor bedoelde stift."

Voor een reparatiekit ben je ongeveer 50 euro kwijt. Hoe lang je ermee bezig bent, hangt af van hoe handig je bent. "Een professional kan een spotrepair relatief snel uitvoeren, omdat we daar ervaring mee hebben. Maar sta er niet gek van te kijken als het jou een paar uur kost", vertelt Blom.

"Wij hebben handigheid gekregen bij het mengen van de juiste kleur, maar dat is echt een vak apart. Het lijkt meer op kunstenaarswerk dan bouwvakkerswerk. Nadat we de juiste kleur hebben bereikt, tekenen we de houtnerfjes in zodat dit mooi aansluit bij de rest van het hout. Als je dit liever zelf wil doen, kun je daarvoor bijvoorbeeld een structuurpenseelstift aanschaffen."

Tip 4: Voorkom dat er vuil in de schade trekt

Wat je ook doet, het is in ieder geval raadzaam om niet te lang te wachten met een reparatie. "Het materiaal is op de plek van de schade niet meer beschermd door een coating of beschermlaag", aldus Van der Kroef. "Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vuil in komt. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat er vuil in de schade trekt. Je zou de schade eventueel kunnen afplakken met tape."