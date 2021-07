Er zijn allerlei redenen om meubels tweedehands aan te schaffen. Misschien ben je op zoek naar een uniek item of wil je je huis zo duurzaam mogelijk inrichten. Hoe zorg je ervoor dat je geen tweedehandsflaters slaat? Experts geven tips.

Het allerbelangrijkst is duidelijk hebben naar welke stijl je op zoek bent, vertellen Ananda van Doorn en Jody Klaassen van Reliving, een marktplaats voor tweedehands interieur. "Doe voordat je op zoek gaat naar meubels eerst inspiratie op", zeggen zij. "Inmiddels gaat tweedehands veel verder dan vintage: je kunt tegenwoordig voor iedere woonstijl wel iets vinden."

Tip 1: Vraag om videobeeld van het meubel

Door van tevoren de juiste vragen te stellen, zorg je ervoor dat je een duidelijk beeld van je koop hebt. "Je kunt als koper altijd vragen om extra foto's", aldus Van Doorn en Klaassen. "Met een video krijg je een nog completer beeld van de staat waarin het meubel zich bevindt. Zo voorkom je dat je naar de andere kant van het land rijdt voor een stuk dat uiteindelijk tegen blijkt te vallen."

“Een designmeubel kan zelfs nadat het jaren in bezit is nog bijna net zo veel geld - of zelfs meer - waard zijn als toen je het hebt aangeschaft.” Ferry de Kok, Meubelvisie

Tip 2: Weet welke materialen je moet vermijden

Er zijn bepaalde materialen en eigenschappen die je bij de aanschaf van een tweedehands bank of stoel beter kunt vermijden, zegt Ferry de Kok, schrijver van de meubel kopen gids en eigenaar van MeubelVisie, gespecialiseerd in het geven van een tweede leven aan oude meubels. "Koop geen tweedehands bank met een interieurvering", tipt hij. "De ondervering is vaak gemaakt van singelbanden. Door het uitrekken van de singelbanden zakt de zitting in, waardoor het verenpakket kan breken. Ga in plaats daarvan voor een Biovera-vulling."

Het is ook raadzaam om geen meubels te kopen die gestoffeerd zijn met suède of open leer. "Die materialen zijn moeilijk te reinigen en te ontgeuren. Ook kunstleer is geen goede keuze. Daar zit een weekmaker in die na een aantal jaar verdwijnt. De toplaag zal gaan barsten en bladeren, ongeacht hoe goed zo'n meubel onderhouden is."

Tip 3: Tape de afmetingen af

Ook al weet je hoeveel ruimte je ongeveer voor een meubelstuk hebt, tape de afmetingen van tevoren af in je kamer. "Het is heel makkelijk om verkeerd in te schatten hoe groot een meubelstuk echt is totdat het in je huis staat", leggen Van Doorn en Klaassen uit. "Je voorkomt inschattingsfouten door de afmetingen af te tapen. Dit is belangrijk, want zodra je iets tweedehands van iemand anders afneemt, kun je het meestal niet meer terugsturen."

Tip 4: Pas op voor vieze geurtjes

"Hier hebben wij in onze begindagen van Reliving flaters mee geslagen", lachen de twee ondernemers. "Het kwam weleens voor dat we een prachtig stuk kochten, waarna we er later achterkwamen dat er een vieze geur in het materiaal was getrokken."

“Er zijn laagdrempelige manieren om een stuk dat niet helemaal je smaak is een metamorfose te geven.” Ananda van Doorn en Jody Klaassen, Reliving

Vraag daarom bij de koper naar de omgeving waarin het meubel gestaan heeft. "Vraag of het in een rookvrij huis heeft gestaan en of diegene huisdieren heeft." Bij sommige stoffen meubels kun je iets nog herstofferen, zegt De Kok. "Maar als een geur eenmaal in open of geschuurd leer zit, krijg je die er nooit meer uit."

Tip 5: Tweedehands is niet altijd goedkoop

Bedenk je dat tweedehands meubels niet per definitie goedkoop zijn. "Je betaalt voor de kwaliteit van een product", leggen Van Doorn en Klaassen uit. "Als die in een goede staat is, waarom zou je daar dan minder geld voor moeten neerleggen? Er zit een groot verschil in de materialen die vroeger werden gebruikt, en meubels werden vaker met de hand gemaakt. Je investeert in een kwalitatief goed item."

Daarnaast kan een tweedehands designmeubel een goede investering zijn, zegt De Kok. "Een designmeubel kan zelfs nadat het jaren in bezit is nog bijna net zo veel geld - of zelfs meer - waard zijn als toen je het hebt aangeschaft."

Tip 6: Denk creatief

Soms moet je bij iets tweedehands aanschaffen iets verder kijken dan je neus lang is. "Er zijn laagdrempelige manieren om een stuk dat niet helemaal je smaak is een metamorfose te geven", zeggen Van Doorn en Klaassen. "Het heeft er wel mee te maken hoe een stuk gemaakt is. Kijk bij een stoel bijvoorbeeld naar de onderkant. Is de stof met nietjes vastgemaakt? Dan kun deze losmaken en er een nieuw stofje overheen trekken."

Of schaf een bankhoes aan, tipt De Kok. "Je kunt deze goedkoop op maat laten maken. Zo voorkom je dat je meubels vervangen moeten worden. Dat is beter voor het milieu en je portemonnee."