Een grote verzameling planten is goed voor de luchtkwaliteit in je huis én ziet er ook nog eens gezellig uit. Maar zonder groene vingers sterven je planten bij bosjes. Daarom geven groenexpert Iris van Vliet van Mama Botanica en Fabio Steijn van interieurbeplantingsbedrijf Boom in Huis tips om je te helpen je eigen urban jungle te creëren en de planten in leven te houden.

Oké, je wil een huis vol met planten, ook wel een urban jungle genoemd. In het tuincentrum kies je de mooiste planten uit, maar na een paar weken vallen de eerste blaadjes naar beneden.

"Het verzorgen van een plant is ook niet eenvoudig", zegt Van Vliet. "Maar laat je vooral niet ontmoedigen als een plant doodgaat. Soms zijn jullie geen match of was het gewoon een hele ingewikkelde plant."

Let op het licht

Allereerst moet je goed kijken naar de lichtinval in je kamer. Staat het raam op het noorden of het zuiden en hoeveel zonlicht komt er daadwerkelijk naar binnen? Als je dit weet, kun je de juiste plant kiezen.

Steijn ziet dit in zijn werk vaak fout gaan. "Planten die zon nodig hebben, moet je echt in de brandende zon zetten. Als ze te veel in de schaduw staan, gaat het fout. Hetzelfde geldt voor schaduwplanten die te veel zonlicht krijgen."

Om planten te laten leven, moet je ze dus op de goede plek zetten. Als ezelsbruggetje gebruikt Steijn het tropisch regenwoud. Zo legt hij uit dat schaduwplanten vaak op de grond leven. Ze krijgen in de wilde natuur geen zonlicht, dus in de kamer is dat ook niet nodig.

Dit in tegenstelling tot zonliefhebbers. Die willen elk zonnestraaltje meepakken. "Helaas zijn kamers vaak niet zo licht als mensen denken. Nederland heeft daarvoor ook niet het juiste klimaat. De zonliefhebbers hebben echt de brandende zon nodig. Bij twijfel moet je dus eigenlijk altijd een schaduwplant of halfschaduwplant kiezen", zegt Steijn.

Kies de juiste pot

Als je de juiste planten hebt gekozen én de juiste plek in huis hebt gevonden, begint het echte verzorgen. Allereerst is het belangrijk om de juiste pot te kiezen. Van Vliet adviseert een plastic pot met gaatjes te gebruiken en deze in een sierpot te zetten. Dan is het makkelijker om van pot te wisselen én weet je zeker dat het water goed wegloopt.

Daarnaast moet de pot niet te klein zijn. "Je kunt beter een kleine plant met een grote pot nemen. De plant groeit toch wel en daar krijgt hij dan ook de ruimte voor", zegt Steijn.

De epipremnum is een hangplant die niet gevoelig is en snel groeit. De epipremnum is een hangplant die niet gevoelig is en snel groeit. Foto: Vladimir Gladkov (Pexels)

Doseer het water

Tot slot moet je de planten niet te veel of te weinig water geven. "Om het zeker te weten, moet je je vinger in de grond steken. Niet alleen het bovenste laagje aaien. Als het droog is, dan heeft de plant water nodig", zegt Van Vliet.

Steijn adviseert ook om een watermeter te gebruiken. Deze laat precies zien hoe vochtig de grond is.

Vakantieplannen?

Wie nog op vakantie gaat, doet er goed aan een plantenoppas te regelen. Zo tipte NU.nl al eerder hoe je het best planten kunt laten verzorgen als je zelf weg bent.

Al zullen sommige planten het misschien niet overleven. "Dat gebeurt ook wanneer je er zelf bij bent. Probeer ervan te leren en koop de plant opnieuw. Maar geef nooit op, want het is echt te leuk om een huis vol planten te hebben", zegt Van Vliet.

Top drie makkelijke startersplanten van Van Vliet De epipremnum: deze hangplant is niet gevoelig en groeit snel.

ZZ-plant: deze plant kan op veel plekken staan en heeft niet veel verzorging nodig. Maar let op dat je hem niet te veel water geeft. Hij heeft weinig water nodig.

Vetplanten en cactussen: Ze hebben niet veel water nodig, maar zet ze wel op een zonnige plek. Dan overleven ze het makkelijk.