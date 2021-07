Je huis isoleren, van groene stroom voorzien of een hybride waterpomp aanschaffen. Het is goed voor het milieu en je energierekening. Maar waar moet je beginnen? Wij vroegen experts naar hun beste tips.

Nu de zon schijnt, wil je niet aan de winter denken. Toch is het wel handig, want juist nu kan je een metershoge energierekening voorkomen. "Natuurlijk zijn alle huizen wel redelijk geïsoleerd. Nergens waait de wind er echt doorheen. Maar de isolatie is vaak niet zo goed als de meeste mensen denken", zegt Suzanne Hoogers van Milieu Centraal.

Zo is volgens Milieu Centraal slechts één op de drie woningen in Nederland goed geïsoleerd. "Ga op ontdekkingstocht door je huis", luidt dan ook de belangrijkste verduurzamingstip van Hoogers. "Wie weet is er een raam nog enkel glas of moet er een spouwmuur worden geïsoleerd. Als er al een verbouwing of onderhoudsklus staat gepland, dan kan je dit mooi meenemen." Zo bespaart het plaatsen van HR++ glas in een matig geïsoleerd vrijstaand huis al jaarlijks 190 euro.

Sluipverbruik tegengaan

Al hoef je voor een duurzamer huis niet direct te verbouwen. Het kan ook door kleine, goedkopere veranderingen. Let bijvoorbeeld op het sluipverbruik van elektrische apparaten. Zo vertelt Maud Weide, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, dat veel apparaten stroom verbruiken als ze op stand-by staan. Wie op vakantie gaat, kan het best de televisie uit het stopcontact halen. "We gebruiken zo'n 450 kilowatt aan dit soort energieverbruik. Sluipverbruik stoppen kan je zomaar 100 euro per jaar schelen", zegt Weide.

“De kosten voor een hybride warmtepomp moet mensen niet gaan afschrikken. Het is een investering die vaak goedkoper is dan je in eerste instantie denkt.” Suzanne Hoogers, Milieu Centraal

Al zijn er naast sluipverbruikers, natuurlijk ook energieslurpers. "Sommige mensen hebben nog een koelkast van veertig jaar oud. Hij doet het nog, dat is mooi. Maar het is veel beter voor het milieu en de energierekening om deze te vervangen door een zuiniger exemplaar", zegt Weide. Om echte slurpers te voorkomen, let je bij de aanschaf op het energielabel. Kies dan zo donkergroen mogelijk.

Hybride waterpomp aanschaffen

Wie iets meer te besteden heeft kan het huis ook verduurzamen met een volledige warmtepomp of met een hybride warmtepomp. Deze werkt op stroom en de hybride versie werkt samen met de cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. "Alleen als het echt heel koud is, springt de cv-ketel weer aan. Met een hybride warmtepomp bespaar je in een gemiddelde hoekwoning ongeveer 270 euro per jaar op je energierekening. "Is je huis echt goed geïsoleerd, kijk dan naar een volledige warmtepomp om helemaal van het gas af te gaan", zegt Hoogers.

Al is een hybride warmtepomp of het huis isoleren niet goedkoop. "Toch moeten die kosten mensen niet gaan afschrikken. Het is een investering die vaak goedkoper is dan je in eerste instantie denkt", zegt Hoogers. Hierom adviseren Weide én Hoogers om gebruik te maken van subsidies. Dit kan oplopen tot wel 20 procent korting.

Subsidies regelen

"Al moet je van tevoren wel bij je gemeente navragen wat de voorwaarden zijn", zegt Weide. Ze legt uit dat sommige gemeenten de subsidie van tevoren geven, andere erna en sommigen voor een project geen subsidiepotje hebben. "Als je het verduurzamen groots wil aanpakken, kan je het best even van tevoren je gemeente bellen."



Begin dit jaar werd al aangekondigd dat er wat veranderingen waren. Zo moest je voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) in 2020 minimaal twee dingen in huis isoleren. Dit jaar mag één isolatiemaatregel gecombineerd worden met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. De Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal zet de regelingen op een rij.