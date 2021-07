Als je van plan bent om de beglazing van je woning te vervangen, kan het de moeite waard zijn om meteen ook voor nieuwe kozijnen te gaan. Zeker als je tripel­glas neemt. Maar welke type kozijnen zijn er?

"Er zijn drie soorten kozijnen die veel voorkomen", zegt Mees Kaptein, bouwkundig adviseur bij Duurzaam Bouwloket. "Dat zijn aluminium, hout en kunststof. Heel af en toe zie je bij monumentale panden nog staal, maar dat komt niet vaak voor. Mensen kiezen voor nieuwe kozijnen als ze de huidige beglazing willen vernieuwen, of als de kozijnen niet meer goed zijn. Dat kan door beschadiging of houtrot."

Mede door de huidige subsidieregeling voor duurzame energie (ISDE) kan het in veel gevallen aantrekkelijk zijn om je ruiten en kozijnen te vervangen. "Ga in dat geval ook meteen voor tripel­glas", zegt Suzanne Hoogers van Milieu Centraal. "Daarmee creëer je de meeste energiebesparing. In veel gevallen moet je daarvoor nieuwe kozijnen nemen, omdat deze ramen dikker en zwaarder zijn dan dubbelglas. Maar door de subsidie is het prijsverschil tussen tripel­glas en HR++-glas in nieuwe isolerende kozijnen klein."

Houten kozijnen meest duurzaam

"Europees hardhout is de duurzaamste optie", zegt Kaptein. "Het is een hernieuwbare bron. Maar let er wel op dat je hout kiest met FSC- of PEFC-keurmerk. Als je goede kwaliteit hebt, kunnen deze kozijnen wel vijftig jaar mee. Het nadeel is alleen dat dit type kozijn wel het meeste onderhoud nodig heeft. Je moet toch zeker om de vijf tot tien jaar verven en lakken. Dat is een reden dat veel mensen voor de snelle weg gaan en voor kunststof kiezen."

"Omdat dat een uitputtende bron is, moeten we daar voorzichtig mee zijn", geeft Kaptein aan. "Kies daarom altijd voor gerecyclede kunststof. Let hierbij op het VKG-keurmerk. Dit geeft de kwaliteit aan en daarin worden ook de eisen voor recyclen, inbraak, constructie en installatie meegenomen. Dan kan het kunststof kozijn zeker veertig tot vijftig jaar mee. Het is wel gevoelig voor vuil, dus je moet het regelmatig schoonmaken."

Experts raden aan goed naar de keurmerken te kijken als je kozijnen bestelt. Experts raden aan goed naar de keurmerken te kijken als je kozijnen bestelt. Foto: Milieu Centraal door Chantal Bekker

Aluminium minder populair

Aluminium komt volgens Kaptein en Hoogers minder vaak voor. "Het kost net als kunststof veel energie om te produceren", aldus Kaptein. "Wat dat betreft zit het qua uitstoot tussen hout en kunststof in. Het is jaren geleden een tijdje populair geweest, maar mensen kiezen momenteel vooral voor hout en kunststof."

Dat heeft voornamelijk met persoonlijke voorkeur op het esthetische vlak te maken. Hout geeft een andere uitstraling dan kunststof of aluminium. Qua kosten zit er volgens Duurzaam Bouwloket en Milieu Centraal weinig verschil tussen de materialen.

“Vraag altijd minimaal drie offertes op bij verschillende glaszetters. Er kan veel verschil in prijs zitten en de wachttijden kunnen soms oplopen tot een jaar.” Mees Kaptein, bouwkundig adviseur

"Je kunt globaal zeggen dat kunststof ongeveer 5 procent goedkoper is dan hout", zegt Hoogers. Kaptein vult aan: "We zitten momenteel in een houtcrisis, waardoor de prijzen soms door het dak gaan. Vraag ook altijd minimaal drie offertes op bij verschillende glaszetters. Er kan veel verschil in prijs zitten en de wachttijden kunnen soms oplopen tot een half jaar of een jaar."

Let ook op als je in een appartement met een Vereniging van Eigenaren (vve) woont. Dan mag je niet zomaar je glazen of kozijnen vervangen, omdat ze soms onderdeel uitmaken van de schil. "Bespreek dat altijd eerst met je vve", zegt Hoogers. "Bovendien kunnen vve's gebruikmaken van een aparte subsidieregeling voor het hele pand."