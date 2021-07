Pissebedden zijn misschien niet de meest geliefde beestjes in je tuin, maar daar zouden we volgens experts anders naar moeten kijken. De kleine schaaldieren kunnen namelijk erg nuttig zijn en in sommige gevallen zelfs kopzorgen voorkomen. Wist je bijvoorbeeld dat ze je kunnen helpen om schade aan je boom te ontdekken?

"Mensen vinden pissebedden er vaak afschuwelijk uitzien, maar het is eigenlijk een heel aaibaar beestje", vertelt Maarten Bruns, productmarktmanager Natuur in de Buurt bij IVN Natuureducatie. "In de kern is een pissebed een opruimer die organisch afval zoals dode blaadjes en dood hout opeet."

Als er veel pissebedden in een levende boom in je tuin zitten, kan dit een teken aan de wand zijn. "Pissebedden eten graag dood organisch materiaal", legt Bruns uit. "De pissebed richt zelf geen schade aan de boom aan, maar wanneer er opeens veel van die beestjes uit de boom komen kan het betekenen dat de boom aan het rotten is."

Pissebedden geen teken van einde

Pissebedden kunnen dus duiden op schade, maar dat hoeft niet het einde van de boom te betekenen. "Als de rot op een lokale plek zit, is er vaak weinig aan de hand en kun je het met rust laten", aldus Bruns. "Als schors echter grootschalig loslaat, kan dat erop wijzen dat de boom aan het sterven is en moet deze voor de veiligheid misschien gekapt worden. Enkel bij een plataan is het normaal dat de schors van de boom loslaat, waar pissebedden onder kunnen zitten. Bij iedere andere boomsoort is er waarschijnlijk meer aan de hand."

In zo'n geval is het tijd om de boom goed onder de loep te nemen, vertelt Johannes Rijs, van Boomverzorger.nl. "Wanneer dit gebeurt, betekent het dat de pissebedden uit een bepaalde holte kruipen", zegt hij. "Het duidt erop dat er onder de oppervlakte leefruimte is voor die diertjes."

“Probeer allereerst op de stam te kloppen en luister of deze hol is. Pluk ook een beetje aan de schors van de boom.” Johannes Rijs, Boomverzorger.nl

Je kunt allereerst zelf wat tests doen om na te gaan of er een probleem is. "Probeer allereerst op de stam te kloppen en luister of deze hol is. Pluk ook een beetje aan de schors van de boom. Trek je meteen een deel van die boom eraf? Dan moet door een deskundige naar de boom gekeken worden om de conditie ervan te bepalen.

Regelmatige inspectie van bomen raadzaam

Het kan zijn dat er door schade een scheur in de boom is ontstaan waar de pissebedden bijvoorbeeld uit kruipen. "Vraag bij twijfel hulp van een deskundige, zoals een boomspecialist", zegt Bruns. "Zij kunnen beoordelen of het veilig is om de boom te laten staan zoals die nu is, of dat er bijvoorbeeld gesnoeid moet worden zodat grote takken niet van de boom vallen." Een regelmatige inspectie van bomen is hoe dan ook raadzaam, zegt Rijs. "Er zijn veel aantastingen die voor een leek nauwelijks zichtbaar zijn maar wel veiligheidsrisico's veroorzaken."

Als een boom in slechte conditie is of aangetast door schimmels, sterft soms een deel van de bast af, dat je eraf kunt trekken", vertelt hij. "Daarachter zitten vaak pissebedden. Als boomverzorger controleer ik de boom op veiligheid en gezondheid." Zo'n inspectie gaat vooral visueel, legt hij uit. "Maar we gaan ook met een klophamer na of er holtes in de boom zijn en checken met een prikstok hoe diep die zijn. Na een korte inspectie van de boom is er vaak al duidelijk of er iets moet gebeuren. Zo wordt bepaald of het zin heeft om de boom te laten staan en geven we praktisch advies."