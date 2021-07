Of je nu je dak gaat renoveren, of moet beslissen wat voor dakbedekking er op je nieuwbouwhuis komt: er zijn talloze opties. Maar welke soort dakbedekking gaat het langste mee? NU.nl sprak met experts op het gebied van platte en hellende daken.

"Vraag aan mensen wat voor soort dakpannen er op hun dak liggen en de meesten zullen het niet weten", zegt Remko Wesselius van dakpannenproducent Creaton.

"Er zijn in principe twee soorten dakpannen: de keramische en de betonnen. Veel woningen uit de jaren zeventig en tachtig hebben betonnen dakpannen. Inmiddels kunnen die dusdanig verouderd of verkleurd zijn, dat ze onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden. Maar we zien dat mensen toch denken: zolang het niet lekt, zal het wel goed zijn."

Keramische of betonnen dakpan?

Volgens Wesselius zit er op hellende dakpannen een garantie van dertig jaar. "De keramische gaat het langste mee. Die is gemaakt uit natuurlijke materialen zoals klei, leem en water. Deze dakpannen kunnen met gemak vijftig jaar mee. Momenteel verkopen wij ongeveer 80 procent keramische dakpannen en 20 procent betonnen."

Consumenten kiezen vaak voor beton uit financieel oogpunt. "Betonnen dakpannen zijn goedkoper door de samenstelling en het productieproces. Dat kan zo vijftig tot 60 procent van de prijs van een keramische dakpan zijn. Ze zijn bovendien sneller te plaatsen, maar ze zijn wel weer gevoeliger voor groene aanslag. Daarom brengen we tegenwoordig een beschermlaag aan. De vierkantemeterprijs is erg afhankelijk van diverse zaken zoals de grootte, de locatie en de plaatsing."

Vaker onderhoud bij platte daken

Heb je een plat dak, dan heb je vaker te maken met onderhoud. "Het merendeel van de daken in Nederland is plat", zegt Frank Keijzer, directeur van Kewodak de Dakmakers. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in platte daken. "Dat komt vooral door de industriële gebouwen en de distributiecentra. In de woningbouw zie je iets meer pannen."

Keijzer geeft aan dat de belangrijkste typen dekbedekking voor platte daken zijn: bitumen en kunststof. "Vroeger ging bitumen ongeveer 20 tot 25 jaar mee. Inmiddels kunnen we een coatingslaag aanbrengen, waardoor het gemakkelijk 35 tot 40 jaar meegaat. Bij kunststof is de ontwikkeling wat stiller gebleven, dat gaat nog steeds ongeveer dertig jaar mee. Bitumen is beter recyclebaar, waardoor die ontwikkeling wat sneller is gegaan."

“Meestal worden wij gebeld als het dak al lekt.” Frank Keijzer

"Meestal worden wij gebeld als het dak al lekt", zegt Keijzer. "De vraag is dan of we meteen kunnen komen. Maar soms bellen mensen ook met de opmerking dat er al dertig jaar niemand meer op het dak geweest is. Ik adviseer om te kijken of je de basisinformatie kunt terughalen: wanneer is het laatste onderhoud geweest? Het gevaar is namelijk dat als je dak geïsoleerd is en je met een lekkage te maken krijgt, ook je isolatie wordt aangetast. Dan ben je verder van huis, en loopt het kostenplaatje op."

Witte dakbedekking houdt de warmte langer buiten. Witte dakbedekking houdt de warmte langer buiten. Foto: Kewodak de dakmakers

"Door alle subsidieregelingen is het een mooi moment om eens goed naar je dak te laten kijken als je kiest voor zonnepanelen, dakisolatie of voor een groen dak. De populariteit van groene daken neemt toe. Ze verfraaien niet alleen de stad, maar zorgen ook voor optimale regulering van het regenwater. Dat wordt door de klimaatverandering steeds belangrijker."

Ook witte daken zijn vaker in trek (zie hierboven). Die houden de warmte langer buiten.