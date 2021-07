Wat is het beste matras? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Goede nachtrust is erg belangrijk. Hierbij speelt je matras een grote rol. Matrassen zijn er met verschillende soorten vullingen, zoals schuim, veren of latex. Het is van belang dat een matras goede ondersteuning biedt, vocht doorlaat en comfortabel ligt. De prijs van een matras zegt weinig over de kwaliteit, zo blijkt uit de test.

De Consumentenbond test matrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vochtdoorlatendheid en levensduur. Er zijn in totaal 46 van de verkrijgbare matrassen getest.

Een matras van Emma is de Beste uit de Test. Eentje van Meradiso (Lidl) is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Emma O2 Prijs: 378 euro

Testoordeel: 7,7

Materiaal: een laag koudschuim, een laag traagschuim en een laag koudschuim bovenop

Tijk mag in de wasmachine: Ja (maximaal 60 graden)

Proefslapen thuis mogelijk: Ja (100 dagen)

Emma verkoopt de O2 als een matras dat goed is voor iedereen, terwijl er maar één hardheid is. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de test wijst uit dat de O2 dit waarmaakt en voor veel mensen een prima matras is.

De Emma O2 scoort op bijna elk onderdeel bovengemiddeld. De ondersteuning van het matras is goed. Rugslapers hebben de beste ondersteuning, maar de ondersteuning voor zijslapers en buikslapers is ook goed.

Het matras blinkt vooral uit in de ligeigenschappen, die onder meer bepaald worden door de veerkracht en de drukverdeling. Een hoge score op ligeigenschappen betekent dat het matras waarschijnlijk voor veel mensen lekker ligt. Al blijft dit natuurlijk ook heel persoonlijk.

Verder is de levensduur van het matras erg goed en is het voldoende vocht doorlatend.

De tijk is afneembaar en kun je wassen op maximaal 60 graden. Een mogelijk nadeel is dat je het matras niet van de boven- naar de onderkant kunt omkeren. Je kunt het matras wel draaien van hoofdeind naar voeteneind.

Dit matras van de Lidl is erg goedkoop. Kijkend naar de prijs zou je niet zo'n hoge score verwachten. Maar dit matras bewijst dat een goedkoop matras ook goed kan scoren.

Let op: het gaat hier om de versie met hardheid 2. Er is ook een versie met hardheid 3, maar die scoort lager.

Het matras biedt goede ondersteuning voor rug- en buikslapers. Voor zijslapers is de ondersteuning gemiddeld. Van de ligeigenschappen is vooral de veerkracht goed. De drukverdeling is wat minder.

Over het comfort zijn de meningen verdeeld. Dat komt doordat dit matras alleen een ondersteuningslaag van koudschuim heeft. Een comfortlaag van bijvoorbeeld latex of traagschuim ontbreekt en dat maakt het voor veel mensen wat minder comfortabel. Maar dit zorgt er ook voor dat het matras zo goedkoop kan zijn.

Net als bij de Emma is de levensduur uitstekend en laat het voldoende vocht door. Ook is de tijk afneembaar en wasbaar op maximaal 60 graden.

Je kunt het matras niet draaien van hoofd- naar voeteneind. Wel kun je het omkeren van boven- naar onderkant.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.