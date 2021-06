Er zijn weinig tuinen die eraan ontkomen: wolluis. De beestjes scheiden een poeder of 'wol' af in de vorm van witte puntjes en zijn zo makkelijk te herkennen. Deze luis kan slecht zijn voor de plant, dus bij een plaag is bestrijding aan te bevelen.

De vrouwelijke wolluis voedt zich met plantensap en scheidt honingdauw uit. Die plakkerige substantie vormt volgens Biobestrijding.nl een goede bodem voor de groei van schimmels. Die bedekken de bladeren, waardoor de mogelijkheid tot fotosynthese afneemt. Ze dragen ook ziektes over. Op termijn kunnen de bladeren bijvoorbeeld geel van kleur worden.

"Je komt ze momenteel veel tegen in tuinen", weet hovenier Rene Bel. "Dat komt door de warmte en het natte voorjaar, een bron voor luizen waaronder de wolluis. Maar eerlijk gezegd vind ik het niet de grootste prioriteit in de bestrijding. Meestal laat ik het gaan. Als je er iets aan wil doen, dan zijn er biologische bestrijdingsmiddelen in het tuincentrum te vinden."

De meest natuurvriendelijke manier om er vanaf te komen is de lieveheersbeestjes hun werk laten doen. Je moet een beetje geluk hebben met de aanwezigheid ervan, al kun je ook larven kopen in het tuincentrum of online. Die doen het ook goed tegen andere luizensoorten.

Tuinen.nl raadt onder meer de volgende methodes aan:

Spuit de luizen en eitjes zelf van de plant af door middel van een krachtige plantenspuit met water. Herhaal dat tot ze helemaal weg zijn. Een ander middel dat je kunt gebruiken is spiritus.

Voorkom dat planten op de tocht staan, dat trekt sneller wolluis aan.

Is de plaag zo hardnekkig dat je er met de bovenstaande tips nog niet van af bent gekomen? Er zijn verschillende methodes toepasbaar en producten verkrijgbaar bij onder andere tuincentra om dit te bestrijden.

Signaleer je de witte luizen binnen, dan is een bestrijding met lieveheersbeestjes niet aan te raden. Biobestrijding.nl noemt diverse huis-tuin-en-keuken oplossingen: afwasmiddel, azijn of groene zeep. Een mengsel van water met bijvoorbeeld spiritus of een alcoholoplossing kan ook worden gebruikt. Het zou wel een tijdrovend klusje zijn, aangezien de wolluizen een voor een bestreden moeten worden.