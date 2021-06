Wat is de beste stoomgenerator? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een stoomgenerator is een strijkijzer dat is aangesloten op een externe watertank. Een uitkomst als je grote bergen gekreukt wasgoed moet wegwerken. Hij stoomt een stuk krachtiger dan een gewoon stoomstrijkijzer. En je hoeft vanwege de grote tank minder vaak water bij te vullen. Hij is wel vaak duurder in aanschaf dan een stoomstrijkijzer.

De Consumentenbond test stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren op onder meer gladstrijken, levensduur en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 54 verkrijgbare apparaten getest.

In de categorie stoomgeneratoren doet Philips het erg goed. Een stoomgenerator van Philips is de Beste uit de Test. En een ander model van hetzelfde merk is de Beste Koop.

Er kwamen meer stoomgeneratoren als Beste uit de Test. We lichten hier de stoomgenerator met de laagste prijs uit.

Dit model van Philips is al langere tijd een van de topmodellen. Hij is niet goedkoop, maar verslaat op dit moment alle geteste concurrenten op de markt.

Deze stoomgenerator doet bijna alles goed. Maar het belangrijkste is natuurlijk gladstrijken. En dat doet hij goed bij zowel lichte stoffen als katoen. Wat opvalt is dat hij zelfs zware katoenen stoffen goed gladstrijkt. Dat doen maar weinig apparaten hem na.

Het ijzer is erg licht en ligt lekker in de hand. Samen met de grote watertank zorgt dit ervoor dat je zonder veel moeite lang achtereen kunt strijken. Ook de bediening werkt eenvoudig. De watertank is uitneembaar, wat handig is bij het vullen. Verder voelt het apparaat goed en degelijk aan en heeft hij een krasbestendige zool.

Het strijkijzer heeft maar weinig nadelen. Alleen het snoer is iets aan de korte kant. En de opbergruimtes voor de stoomslang en het snoer zijn net iets te krap.

Een ander model van Philips heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij scoort maar een half punt lager dan de Beste uit de Test en is een stuk goedkoper.

Met dit model strijk je lichte stoffen en katoen goed glad. Alleen met zware katoenen stoffen heeft hij wat meer moeite.

Het strijkijzer is degelijk en eenvoudig in het gebruik. Het ijzer is snel op temperatuur en beweegt makkelijk over de stof. Opvallend is hoe gemakkelijk je het apparaat ontkalkt.

Een nadeel is dat hij een vaste watertank heeft. Je kunt hem dus het beste vullen met een waterkan. Anders moet je de hele generator onder de kraan houden. Daarnaast is de strijkzool wat gevoelig voor harde materialen en werkt het opbergen van de stoomslang en het snoer wat minder praktisch.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.