Voor veel alleenstaanden is het lastig om een woning te bemachtigen. De huren zijn hoog en de prijzen voor koopwoningen lopen nog altijd op. Miranda Nieuwland (28) besloot om het anders te doen. Ze kocht samen met goede vriendin Cynthia van der Feen een woning in Rotterdam. "Ik hoor vooral veel: wat ontzettend slim!"

Miranda woonde al samen Cynthia, een goede vriendin die ze sinds de middelbare school kent, in een huurwoning. "Door de coronapandemie zat ik veel thuis", zegt Miranda. "Ik werd steeds weer geconfronteerd met de oudere woning. Ik verdien inmiddels wel wat meer en kan een leuke hypotheek krijgen, maar bij lange na niet genoeg voor iets leuks in Rotterdam. Ik ben vrijgezel, maar stond wel op het punt in mijn leven dat ik wilde kopen. Ik besprak het met die vriendin en zij gaf aan dat ze tegen precies hetzelfde aanliep."

Na enkele goede gesprekken, een gesprek met de bank, en een paar bezichtigingen, werd na een maand al een bod op een woning geaccepteerd. "We hebben uiteindelijk flink moeten overbieden, en ik kan je zeggen: dat is best stressvol. Maar we hebben bewust niet onze maximale hypotheek benut, omdat we natuurlijk rekening houden met het uitkopen van elkaar. Dit project is niet bedoeld voor de lange termijn."

'Ik had het gevoel dat ik slimmer moest investeren'

Waarom Miranda dit zo graag wil? "Ik had toch het gevoel dat ik de huizenmarkt op moest springen en mijn geld slimmer moest investeren. Ik zag dat het moeilijker zou worden. Dat is toch een beetje FOMO (fear of missing out, de angst om de boot te missen, red.). Het is frustrerend dat je alleen niks kunt kopen. En dat terwijl onze maandlasten nu zelfs omlaaggaan ten opzichte van die oude huurwoning."

Hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer krijgt "regelmatig" vragen van vrienden die samen een huis willen kopen. "Zeker in deze markt kan ik me voorstellen dat mensen dit doen. Let er wel op dat dit enkele gevolgen heeft. Zo word je automatisch fiscaal partner van elkaar. De vraag is natuurlijk of je dat wil."

De meeste banken, en ook Nationale Hypotheek Garantie, vinden het geen probleem voor de hypotheek als je geen liefdesrelatie hebt. "Ze kunnen wel wat extra vragen stellen, bijvoorbeeld over hoe je bepaalde zaken hebt vastgelegd. Je bent namelijk allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Dus als de een zijn deel van de maandlasten niet betaalt, is de ander daar ook aansprakelijk voor."

Liefdesrelatie niet doorslaggevend voor aankoop vastgoed

Bij een liefdesrelatie ga je vaak een samenlevingsovereenkomst aan. Een stel trouwt, of heeft een geregistreerd partnerschap. "Een koop van een huis wordt tegenwoordig niet meer bepaald door alleen een liefdesrelatie", zegt vastgoedrechtadvocaat Mark Wagemans. "Deze relaties zijn niet doorslaggevend. In essentie is het kopen van een huis met een goede vriendin ook niet anders, je gaat een gemeenschap met elkaar aan. Wel gaat het erom dat je de rechten en plichten goed laat vastleggen."

Dat kun je het beste doen bij de notaris, aldus Wagemans. "Denk vooral aan wat er gebeurt met je eigendomsaandeel in het huis als je de gemeenschap wenst te beëindigen. Dat kan zijn bij overlijden, bij ruzie, maar ook als de een een liefdesrelatie krijgt. Deze situatie van Miranda is zeker niet uniek. We krijgen vaker vragen van vrienden die bijvoorbeeld samen een beleggingspandje willen kopen."

Miranda en Cynthia hebben inmiddels het koopcontract ondertekend en gaan in oktober verhuizen. "We hebben alles wat je maar kunt bedenken laten vastleggen. Best gek, om te moeten nadenken over wat er gebeurt als je zou overlijden. Maar het is gelukt. Daar hebben we wel even champagne op gedronken. We hebben nu echt geen geheimen meer voor elkaar. Daar maken we zelf ook grapjes over, maar ik had dit echt met niemand anders gedaan."