Het aantal elektrische warmtepompen in Nederland groeit fors. Vorig jaar werden er 250.000 warmtepompen geïnstalleerd, waardoor het totaal op bijna 1 miljoen uitkomt. Het leeuwendeel is echter verkocht als airco.

In 2019 steeg het aantal geïnstalleerde warmtepompsystemen met bijna 166.000. Een jaar later zijn er bijna 250.000 systemen geïnstalleerd, waardoor nu in totaal 977.000 elektrische systemen voor warmte zorgen in Nederland, blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het grootste deel (209.000) werd geïnstalleerd in huizen.

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research, dat jaarlijks een trendrapport maakt over warmtepompen, plaatst wel een kanttekening bij de snelle groei. Van de 250.000 systemen zijn er 180.000 airco's, ook wel lucht-luchtwarmtepompen. "Ze kunnen vaak verwarmen en worden daarom gezien als warmtepomp, maar in de regel worden ze gebruikt om te verkoelen", zegt Giel Janssen, onderzoeker bij Dutch New Energy Research.

Meer gasketels en hybride systemen

Zelfs als je die kanttekening plaatst, kun je spreken van een forse groei, vindt Janssen. Het gaat om 70.000 warmtepompen. Een jaar eerder waren het er zo'n 50.000. Een groei van bijna 40 procent kom je niet in veel sectoren tegen." Zet je het af tegen de verkoop van gasketels, dan valt het echter tegen: jaarlijks worden er nog 400.000 nieuwe gasketels geïnstalleerd.

Een deel van de verkochte lucht-waterwarmtepompen, die in de regel worden gebruikt om goed geïsoleerde huizen mee te verwarmen, betreft een hybride systeem. Het laatste jaar is er groeiende belangstelling voor hybride warmtepompen. Ze kunnen bijna het hele jaar het huis verwarmen, op enkele koude momenten in de winter na. Dan springt een gasketel bij om extra vermogen te leveren. Uit een test van de Consumentenbond bleek dat daarmee tot 600 euro op de energierekening kan worden bespaard.

De meeste warmtepompen worden geïnstalleerd in nieuwbouwhuizen. Die mogen namelijk niet meer op het gasnet worden aangekoppeld. Als er geen warmtenet in de buurt ligt, is een elektrische warmtepomp het meest voor de hand liggende alternatief, legt Janssen uit. "Bij bestaande bouw is het vaak lastiger omdat huizen wel goed geïsoleerd moeten zijn. Veel consumenten wachten tot hun gemeente met definitieve plannen komt om wijken van het gas af te koppelen. Ze verwachten dat er meer stimuleringsmaatregelen en dus subsidies komen om de investering te dragen."

De huidige subsidie op elektrische warmtepompen is afhankelijk van het vermogen dat de pomp levert. Huiseigenaren kunnen rekenen op zo'n 1.100 tot 2.500 euro, tevens bedoeld voor hybride warmtepompen. Een zonneboiler zet zon direct om in warmte. De aanschaf van zo'n apparaat kan ook rekenen op financiële steun via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In combinatie met de aanleg van extra isolatie in huis, is bovendien een subsidiebonus te verdienen.