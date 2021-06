Met het korten van de dagen neemt de explosieve groei van planten na 21 juni snel af. Daarom is dit weekend een uitstekend moment om in de tuin te snoeien en de heggenschaar bij de hand te nemen.

De astronomische zomer begint maandag. Het is de langste dag van het jaar. De dagen worden weer korter en als reactie bereiden veel planten de bloemvorming voor. De explosieve groei die je in het voorjaar zag, begint na de langste dag sterk af te nemen.

Wie zijn hagen in mei al heeft gesnoeid, ziet de takken nu alweer uitsteken. Hagen zoals taxus, buxus en coniferen die nu grondig worden teruggeknipt, herstellen goed, waardoor ze alleen in de zomermaanden nog wat aangroeien. "Als de zon fel is, moet je een beetje oppassen", waarschuwt hovenier Wilco Huiting. "Maar omdat het ook wat gaat regenen, is de timing wel goed. Wij zijn deze week al met beukenhagen en laurierhagen aan de slag geweest."

Tip Snoei niet in de volle zon. Zo voorkom je brandwonden aan het blad.

Vroegbloeiers terugknippen

Voorjaarsbloeiende vaste planten die voor de langste dag al (zo goed als) uitgebloeid zijn, kunnen op dit moment tot vlak boven de grond worden teruggeknipt. Al snel lopen ze weer fris uit en met een beetje geluk komen ze zelfs nog een tweede keer in bloei. "Rozen kun je bijvoorbeeld terugsnoeien tot de grond", aldus Huiting. "Dan ontstaat er weer herbloei, of er komen knoppen in voor volgend jaar."

Veel planten zien er na de bloei slordig uit en kunnen een enorme opleving krijgen van een knipbeurt rond de langste dag. Ook planten die met ziektes zoals meeldauw te maken hebben, krijgen op deze manier de kans voor een nieuwe start. Vaste planten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer longkruid (Pulmonaria), vrouwenmantel (Alchemilla mollis), salie (Salvia), ridderspoor (Delphinium), heesters en ooievaarsbek (Geranium).

Ook planten die pas in de vroege zomer zijn uitgebloeid, zoals kattenkruid (Nepeta), kunnen een tweede bloei geven na een snoeibeurt.

Tip Spuiten tegen luizen is meestal niet nodig. De larven van lieveheersbeestjes doen als het goed is de komende weken hun werk en eten de luizen op.

Het bemesten van de tuin is ook een goed idee. "Laat je voorlichten in het tuincentrum over de middelen die je kunt gebruiken", raadt Huiting aan. "Als je het gras nu bemest, wordt het nog net wat groener."

Sowieso ziet de tuin er momenteel erg groen uit, constateert de hovenier. "In tegenstelling tot de laatste twee jaar, is de grond goed vochtig. Het is dus niet nodig om te sproeien. Wacht daar zo lang mogelijk mee, want de tuin wordt alleen maar lui als je te vroeg sproeit. Al is het wel lastig, moet ik bekennen, om in te schatten wanneer dan wél het juiste moment is."