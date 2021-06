Vanaf 1 juli wordt het voor NHG-hypotheken mogelijk om de woning te laten taxeren door een taxateur op afstand. Het aangekochte huis hoeft dan niet meer door een makelaar-taxateur te worden bezocht. Dat scheelt huizenkopers zo'n 450 euro, maar niet in alle gevallen kan de consument er gebruik van maken.

Voor het verstrekken van een hypotheek is een taxatie van de woning nodig. Een taxatie kun je zelf regelen via een taxateur, een hypotheekadviseur of geldverstrekker.

Op dit moment kun je een woning voor een NHG-hypotheek (huizen onder de 325.000 euro) alleen nog op de traditionele manier laten taxeren: de fysieke taxatie. Dat houdt in dat de taxateur het huis bezoekt, inspecteert en dan taxeert.

Per 1 juli staat NHG, naast de fysieke taxatie, een nieuwe vorm van taxeren toe: internettaxaties of ook wel 'desktoptaxaties'. Dat is een taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt. Het wordt gedaan met behulp van een statistisch model en data over de woningmarkt. Een bekende aanbieder van deze vorm van taxeren is Calcasa. Hypotheekverstrekkers hebben het daarom ook wel over Calcasa-rapporten.

Deze vorm van taxatie kan gebruikt worden voor de aankoop van een woning en het oversluiten van je hypotheek. In beide gevallen mag het hypotheekbedrag maximaal 90 procent van de marktwaarde bedragen. Ga je verbouwen, energiebesparende voorzieningen treffen of gebruikmaken van een energiebespaarbudget? Dan is het nog niet mogelijk om een desktoptaxatie te gebruiken. NHG verwacht dat dit vanaf januari 2022 wel mogelijk is.

'Goed nieuws voor de consument, maar veel nog onduidelijk'

Volgens Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer, is het goed nieuws dat de desktoptaxatie wordt geaccepteerd. "Een taxatie kost je al snel 450 euro. Vanaf 1 juli gelden er bovendien andere regels, waardoor het nog duurder gaat worden. Taxateurs moeten op examen om aan strengere kenniseisen te voldoen over de energieprestatie en bouwkundige staat van huizen. Via internet aanvragen kost enkele tientjes."

"De hele situatie rondom die regelgeving is nog best onduidelijk", zegt Lankreijer-Kos. "Wat gaan de nieuwe tarieven worden, wat wordt de doorlooptijd? Het gaat waarschijnlijk meer tijd kosten om een taxateur in te schakelen en ze hebben er ook meer werk aan."

Lankreijer-Kos merkt bovendien op dat niet alle hypotheekverstrekkers meegaan in de beweging van Nationale Hypotheek Garantie. "Banken komen met hun eigen beleid over taxaties, Calcasa, desktoptaxaties en WOZ-verklaringen. Want in sommige gevallen is ook een WOZ-verklaring genoeg om een hypotheek goed te keuren. Ik weet van een aantal banken dat die van de NHG-regel afwijken, dus voor nieuwe leningen en verhogingen alleen volledige taxaties accepteren. Met dat verschil moet je als consument rekening houden."

Ook wijst de hypotheekdeskundige erop dat veel huizen 100 procent gefinancierd worden. "Voor een klant die wat eigen geld inlegt en een hypotheek met NHG afsluit, zou het natuurlijk wel voordeliger zijn, maar het geldt niet voor iedereen."