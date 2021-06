Installateurs kunnen de grote vraag naar splitairco's voor in huis niet aan. Er zijn bij bedrijven wachtlijsten voor het plaatsen van de vaste airco tot het voorjaar van 2022. "De consument is verwend met vandaag bestellen, morgen in huis. Maar voor dit soort producten geldt dat echt niet", zegt Martin Hoekstra van ST/Warmte.

Eén op de vijf huishoudens heeft inmiddels een airco in huis, blijkt uit een enquête deze week van Motivaction. Met verplaatsbare, mobiele airco's probeert 56 procent van deze aircobezitters het hoofd koel te houden terwijl de rest een vaste splitunit aan de muur heeft hangen.

Een mobiele airco is minder duur en minder effectief, maar als je deze zomer het huis nog wil koelen, is er weinig keuze. Volgens Techniek Nederland zijn er lange wachtlijsten. "Vorige week zei ik nog tegen klanten: dat wordt pas september". aldus Hoekstra. "Maar in oktober moet ik weer ruimte inplannen voor de installatie van warmtepompen en cv-ketels. Nu zeg ik: bestel maar vast voor volgend jaar, want het heeft nu geen nut meer."

Slurf van mobiele airco moet naar buiten

Het is jammer dat de keuze voor allerlei soorten mobiele airco's wordt gemaakt nu de airco aan de muur en een vaste afvoer naar buiten zo moeilijk te verkrijgen is, vindt Pim Nusselder van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "We weten dat een mobiele airco niet goed werkt," zegt Nusselder. "Want er moet dan een afvoerslurf naar buiten, vaak door een open raam, waardoor de hitte weer makkelijk naar binnen komt. Verder zetten de eigenaren hun airco vaak pas aan als het binnen al heet is, terwijl zo'n apparaat dan te hard moet draaien en niet optimaal functioneert. Zo raak je honderden euro's kwijt, je belast het milieu en het probleem is niet opgelost."

Volgens Nusselder zijn er andere oplossingen om het huis en met name de slaapkamer koel te houden. De ventilator zorgt nu al in 57​​​​​​​​​ procent van de huishoudens voor een verkoelend briesje, blijkt uit de Motivaction-enquête. Bovendien denkt 13 procent komende zomer een (extra) ventilator aan te gaan schaffen. In vergelijking met de airco liggen aanschafprijs en energieverbruik van een ventilator stukken lager.

De mobiele airco verbruikt veel meer energie dan een splitairco. Foto: Kieskeurig.nl

Ook de Consumentenbond raadt de aankoop van een mobiele airco af. "Mobiele airco’s koelen veel minder goed dan split airco’s en verbruiken meer energie. Ze maken ook meer lawaai en je moet telkens het bakje condenswater legen", schrijft de bond. Een ventilator verbruikt grofweg twintig keer zo weinig energie als een mobiele airco. Als je ze tweehonderd uur aanzet, scheelt het tientallen euro's in de energierekening.

Airco's worden mogelijk volgend jaar duurder

Airco's zijn dit jaar overigens niet veel duurder geworden dankzij het tekort, meent Hoekstra. "Bij ons zijn wel de arbeidskosten wat omhooggegaan omdat door corona medewerkers soms in quarantaine moesten. Wereldwijd stijgen momenteel de vervoersprijzen, maar de airco's liggen al allemaal in opslag in Nederland. Het zou wel kunnen dat de prijzen volgend jaar stijgen, net als die van zonnepanelen. Dat heeft puur met vervoerskosten te maken." Een splitairco kost tussen de 1.500 en 2.000 euro. Een mobiele airco enkele honderden euro's, afhankelijk van de kwaliteit.

Over de duurzaamheid van de airco is nog best wat te doen, maar door betere regelgeving zijn de koelgassen nu al minder schadelijk voor het milieu dan tien jaar geleden. Stroomverbruik is vooral slecht voor het milieu en klimaat als de stroom grijs is. "Airconditioning maakt gebruik van dezelfde techniek als warmtepompen en wordt steeds energiezuiniger", merkt Doekle Terpstra van Techniek Nederland op. "Omdat de airco meestal overdag aan staat, wanneer de zon schijnt, is een combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk. Een airco maakt optimaal gebruik van de groene stroom die je met zonnepanelen op een warme zomerdag opwekt.’